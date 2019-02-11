'2. Abdülhamid toplumsal hafızadan silinmek istendi'

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatmagül Demirel, 2. Abdülhamid hakkında Selanik’teki sürgün yıllarında basında pek çok asılsız haber çıktığını belirterek, “Eski idareyi hatırlatan 2. Abdülhamid olumsuz anlatımlarla öne çıkarıldı ve adeta toplumsal hafızadan silinmeye çalışıldı” dedi.

Demirel, 2. Abdülhamid’in 31 Mart olayından sonra tahtan indirilip Selanik’e gönderildiğinde muhalif basının gerçek menfi propagandalar yaptığını hatırlattı.

TARAFLI YAYINCILIK

2. Abdülhamid’in Selanik’te geçirdiği sürgün günlerinde şahsı ve dönemindeki icraatları hakkında olumsuz haber ve yorumlara maruz kaldığını vurgulayan Demirel, “Bu haberler genellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin görüşlerini yansıtan gazeteler tarafından yapılmıştır. İktidarın yeni aktörleri yeni padişah Sultan Mehmed Reşad’ı kamuoyu nezdinde meşrulaştırmaya çalışırken, sürekli eski ve yeni idare karşılaştırması yaptı. Eski idareyi hatırlatan 2. Abdülhamid olumsuz anlatımlarla öne çıkarıldı ve adeta toplumsal hafızadan silinmeye çalışıldı.” ifadelerini kullandı.

KURAKLIKTAN SORUMLU!

Demirel, 2. Abdülhamid’in toplumdaki imajının bu süreçte basında yer alan haberlerle değiştirilmeye çalışıldığını belirterek, “Hatta yaşanan kuraklıklar bile Abdülhamid’den kaynaklandı şeklinde gösterilmiştir. Yine Tanin gazetesinin 30 Ağustos 1909 tarihli nüshasında sürgüne gönderilen padişahın bölgeye kuraklık getirdiği iddia edilmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Toplumsal hafızada 2. Abdülhamid’i hatırlatan hayır kurumları ve kamu binalarının isimlerinin o dönemde değiştirildiğini ifade ederek, “Günümüzde de pek çoğu ayakta olan bu kamu binaları Sultan’ın icraatlarının sessiz tanıkları olarak onu hatırlatmaya devam ediyor” diye konuştu.