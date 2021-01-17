2 bin 800 yıllık ''prenses kemeri''

AA 17 Ocak 2021 Pazar 11:48 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 11:50

İzmir Arkeoloji Müzesi, "Görmediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında, depolarda korunan 12 eşsiz eseri ziyaretçilerle buluşturuyor.

Kemerin merkezinde tanrı ve tanrıçalara sunulan bir ziyafet sahnesi, tahtta oturan tanrıça önünde yiyeceklerin bulunduğu boğa ya da keçi toynağı biçimli ayakları olan bir masa ve tanrıçaya tören için gerekli nesneleri sunan bir rahibe görülüyor.

Kemerdeki tasvirde, aslan pençesi biçimindeki ayaklara sahip tahtta oturan tanrıça bir elinde kase, diğer elinde sarkacı olan bir nesne tutarak sunuları kabul ediyor.