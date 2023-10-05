200 yıllık tarihi evinde sergiliyor

Kendisinin tarihi eserlere çok meraklı olduğunu belirten Bilgili, yeni nesil gençlerin ürünlerinin görmesini gerektiğini söyleyerek, "Ben bu eşyaları hobi olarak yaklaşık 30 yıldır biriktiriyorum. Çoğunu parayla aldım. Tarihi eserlere çok meraklıyım. Köyümüzde eskiye ait, babaannelerimizin ve dedelerimizin kullandığı eşyalara çok hevesim var. Köylerimizi çok sevdiğim için bu ürünleri yıllardır biriktirdim ve bugün için hazırladım. Özellikle tanıtılmasını ve vatandaşlarımızın bilinçlenmesini, yeni doğan nesillerin bu ürünleri görüp köydeki insanlarımız bu şekilde yaşamış demesi için bunları bu tarihi eserleri evimde sergiledim" dedi.