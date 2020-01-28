'2020 Milli Mücadelenin 100. Yılı Pul Sergisi'

AA 28.01.2020 14:11 - Güncelleme: 28.01.2020 14:11

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törende PTT'nin çağın gereklerini yerine getirerek ülkenin değerli kurumlarından biri olduğunu belirtti.

PTT'nin "2000 yılına mektup" kampanyasında üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Önal, "1985'te 15 yıl sonrası çok ileri bir yıldı. Ne yazık ki mektup yazmadım ama şimdi 2020 yılından geriye bakan 55 yaşında bir insan olarak düşündüğümde PTT'nin ne kadar ileri görüşlü bir kurum olduğunu anlıyorum." dedi.

PTT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu da serginin 6 Şubat'a kadar ziyaret edilebileceğini dile getirdi.

TFDF 2. Başkanı Murat Hazinedaroğlu ise "16 Mart 1920'de İstanbul'u İngilizler işgal etmiş. Telgraf memuru Manastırlı Hamdi Efendi, Ankara'ya İstanbul'da olanları anlatan telgraflar çekmiş. Milli Mücadele'de etkin rol oynamıştır." diye konuştu.

Sergi, İstanbul'un ardından Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ankara ve Kars'ta da ziyarete açılacak.