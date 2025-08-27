İSTANBUL 28°C / 21°C
Kültür Sanat

26 bin 684 tarihi eser yurda döndürüldü

İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışına kaçırılan kültürel varlıkları Türkiye'ye getirmeyi sürdürdüğünü belirterek, bugüne kadar toplam 26 bin 684 eserin Türkiye'ye geri kazandırıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ27 Ağustos 2025 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
26 bin 684 tarihi eser yurda döndürüldü


İletişin Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığının Anadolu'nun binlerce yıllık mirasına sahip çıktığını ve yurt dışına kaçırılan kültürel varlıkları Türkiye'ye getirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin 1980'li yıllardan itibaren yurt dışına kaçırılan kültürel varlıkların iadesine büyük önem verdiği belirtilen paylaşıma göre, 2002 yılından itibaren 13 bin 294, 2018 yılından itibaren 8 bin 979 eser olmak üzere bugüne kadar toplam 26 bin 684 eser Türkiye'ye kazandırıldı.

Ayrıca paylaşımda, ABD'den iadesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli gibi Anadolu kökenli 300'den fazla eserin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde sergilendiği ifade edildi.

Anadolu'nun eserleri vatanına dönüyor başlığıyla yapılan paylaşımda Türkiye'ye geri getirilen başlıca eserlere yer verildi.



