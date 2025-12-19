İSTANBUL 14°C / 7°C
Kültür Sanat

28. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu! TürkMedya'ya iki ödül birden

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 28'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu. TürkMedya'dan 24 TV Moderatörü Elif Akkaya Kuter ile Aksam.com.tr editörü Merve Kantarcı Çulha ödüle layık görüldü.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 17:45 - Güncelleme:
28. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu! TürkMedya'ya iki ödül birden
Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2025 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda ödül verildi.

TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ 6 AYRI KATEGORİDE YER ALDI

Tüketici ödülleri, Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo-Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü, Tüketici Özel Ödülü dallarında olmak üzere 6 ayrı kategoride yer aldı.

TÜRKMEDYA'YA İKİ ÖDÜL VERİLDİ

TürkMedya'ya iki ödülün verildiği törende 24 moderatörü Elif Akkaya Kuter'e ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat verdi. TürkMedya ailesinden ödül alan bir diğer isim ise aksam.com.tr editörü Merve Kantarcı Çulha oldu.

Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ödül alacak kişiler, kurum ve kuruluşların yetkilileri, devlet protokolü, Bakanlık üst düzey yetkilileri ve Genel Müdürlük personelleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

BAKAN BOLAT'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Törende konuşan Bakan Bolat, yürüttükleri çalışmalar kapsamında tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle 2,5 yılda 4,7 milyar lira ceza verildiğini de söyledi.

Bu dönemde, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda 100 milyon lira, il ticaret müdürlükleri denetimlerinde de 1,4 milyar lira ceza kesildiğini belirten Bolat, "Son 2,5 yılda sadece tüketicinin korunmasına yönelik aldığımız tedbirlerin denetlenmesiyle 6,8 milyar lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Bolat ayrıca, "2011 yılında yüzde 32 olan denetlediğimiz ürünlerdeki güvensizlik oranı, yaptığımız bu etkin çalışmalarla yüzde 1,1'e kadar düşürülmüştür, bu çok önemli bir başarıdır" diye konuştu.

