3 bin yıl öncesine ait... 'Tenedos Kazısı' Demir Çağı'na götürüyor

DHA 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:46 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:46

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından desteklenen 'Tenedos Kazısı' bu yaz başladı. ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Takaoğlu başkanlığında yapılan Bozcaada'nın ilk bilimsel arkeolojik kazısında, 3 bin yıl öncesine ait bulgular ortaya çıktı.

Kazı çalışmalarının ilk sezonu; Bozcaada'nın Demir Çağı (M.Ö. 1200-700) yerel kültürel kimliğini ve komşu kültürlerle bağlantılarını anlamaya yönelik olarak nekropolis alanında gerçekleştirildi. Ekim ayı boyunca yapılan kazı çalışmalarında Demir Çağı'ndan kalma mezarlara, çeşitli seramik gruplarına ve kişisel süs eşyalarına ulaşıldı.

'GÜÇLÜ YEREL SERAMİK GELENEĞİNE SAHİP'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Takaoğlu, "Yapılan arkeolojik kazılar, Demir Çağı sırasında adada seçkin bir yerel toplumsal sınıfın var olduğu ve bölgede kuzeydoğu Ege kültürünün bir parçası olarak güçlü bir yerel seramik geleneğine sahip olduğu konularında yeni bulgular ortaya koymuştur" dedi.

Tenedos'un, Kuzeydoğu Ege bölgesinde ne tür kültürel gelişmeler yaşandığı konusunda bilgiler sunan nadir yerleşim yerlerinden olduğunu kaydeden Prof. Dr. Takaoğlu, "İleriki yıllarda nekropolis alanı dışında Bozcaada Kalesi ve akropoliste de yapılacak arkeolojik kazı çalışmaları adanın Homerik Çağı'na yönelik yeni veriler daha ortaya koyması beklenmektedir" diye konuştu.