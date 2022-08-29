30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri, bu kutlu günde yapılan etkinliklere katılmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla İzmir'de yapılacak etkinlikler arasında konserler de yer alıyor. Birçok sanatçı salı akşamı vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri ve diğer etkinlikler

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İZMİR ETKİNLİKLERİ

KUTLAMA VE GEÇİT TÖRENİ

YER: Cumhuriyet Meydanı

SAAT: 10.45 – 12.00

10.40: Protokolün tören yerine intikali

10.45 -11.00 : İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı'nın halkın ve törene katılanların bayramını kutlaması

11.00 - 11.15 : Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı'nca belirlenecek bir görevli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması

11.15 – 12.00 : Geçit Töreni

30 AĞUSTOS İZMİR GÜNDOĞDU MEYDANI ETKİNLİKLERİ

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı olması nedeniyle İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan programlar aşağıdadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu- Zafer Yolu Son Söz)

Yer : Gündoğdu Meydanı

Halk Dansları Gösterisi (7 Coğrafi Bölge ve Balkan Dansları)

Yer: Konak Atatürk Meydanı

Saat: 19.15

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İZMİR KONSERLERİ

Türk müziğinin hemen hemen her alanında kendini kanıtlamış, dokunduğu her şarkıyı hafızalara kazıyan sanatçı Fatih ERKOÇ ile Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kanun sanatçısı Ahmet BARAN'ın, özel bir orkestra eşliğinde gerçekleştireceği 30 Ağustos Zafer Bayramı ruhunu yansıtan eserlerin sahne şovlarıyla süsleneceği muhteşem konser, İzmirli sanatseverleri coşkuyla kucaklayacak.



Fatih ERKOÇ ve Ahmet BARAN Konseri

Yer: Gündoğdu Meydanı

Saat : 21.00-22.00

Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu Konseri

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu Konseri

Yer: Karşıyaka Vapur İskelesi

Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu Konseri

Yer: Kıbrıs Şehitleri Caddesi

Saat: 19.00-20.00

Zeynep BASTIK Konseri

Yer: Kültürpark Çim Alan

Saat: 21.00