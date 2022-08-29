30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri, bu kutlu günde yapılan etkinliklere katılmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla İzmir'de yapılacak etkinlikler arasında konserler de yer alıyor. Birçok sanatçı salı akşamı vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri ve diğer etkinlikler
KUTLAMA VE GEÇİT TÖRENİ
YER: Cumhuriyet Meydanı
SAAT: 10.45 – 12.00
10.40: Protokolün tören yerine intikali
10.45 -11.00 : İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı'nın halkın ve törene katılanların bayramını kutlaması
11.00 - 11.15 : Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı'nca belirlenecek bir görevli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması
11.15 – 12.00 : Geçit Töreni
30 AĞUSTOS İZMİR GÜNDOĞDU MEYDANI ETKİNLİKLERİ
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı olması nedeniyle İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan programlar aşağıdadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı (Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu- Zafer Yolu Son Söz)
Yer : Gündoğdu Meydanı
Halk Dansları Gösterisi (7 Coğrafi Bölge ve Balkan Dansları)
Yer: Konak Atatürk Meydanı
Saat: 19.15
Türk müziğinin hemen hemen her alanında kendini kanıtlamış, dokunduğu her şarkıyı hafızalara kazıyan sanatçı Fatih ERKOÇ ile Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kanun sanatçısı Ahmet BARAN'ın, özel bir orkestra eşliğinde gerçekleştireceği 30 Ağustos Zafer Bayramı ruhunu yansıtan eserlerin sahne şovlarıyla süsleneceği muhteşem konser, İzmirli sanatseverleri coşkuyla kucaklayacak.
Fatih ERKOÇ ve Ahmet BARAN Konseri
Yer: Gündoğdu Meydanı
Saat : 21.00-22.00
Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu Konseri
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu Konseri
Yer: Karşıyaka Vapur İskelesi
Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu Konseri
Yer: Kıbrıs Şehitleri Caddesi
Saat: 19.00-20.00
Zeynep BASTIK Konseri
Yer: Kültürpark Çim Alan
Saat: 21.00