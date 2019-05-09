30 milyon dolarlık ‘Kaşıkçı Elması’

Los Angeles’ta yaşayan Türk yapımcı Semih Eren ve Amerikalı yapımcı ve aktör Timoty Patrick Cavanaugh’un ortak yapımcılığını üstlendiği filmi Brian Presley yönetecek. Brian Presley aynı zamanda filmde başrol oynayacak. 30 milyon dolar bütçeli filmin adı henüz telif hakları nedeniyle gizli tutulurken filmin konusunun “Kaşıkçı Elması” soygunuyla ilgili olduğu açıklandı. Semih Eren, Cavanaugh ve Presley önümüzdeki hafta İstanbul’a gelip film çekimleri için mekan incelemesi yapacak. Aynı ekip “The Great Alaskan Race ve Orhpan Train” gibi filmlere de imza atmışlardı.