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Kültür Sanat

30 üniversiteden 72 eser ‘Sanat ve Kadın’ sergisinde

Muğla’da, 30 üniversitenin katılımıyla 72 eserin yer aldığı el sanatları sergisi açıldı.

26.12.2019  02:37 - Güncelleme: 26.12.2019  02:37

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen programın açılışında, “Sanat ve Kadın” sergisinin, kadına verilen değeri göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Kadınların Türk toplumunda çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gürleyük, “Sergimizin isminde de kadın ve sanatın geçmesi bizim için çok anlamlıydı. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz ve bu değeri de burada yansıtmak bizim görevimiz, borcumuz.” dedi. Konuşmaların ardından, 28 Aralık’a kadar sürecek serginin açılışı yapıldı.  

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