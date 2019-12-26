30 üniversiteden 72 eser ‘Sanat ve Kadın’ sergisinde

26.12.2019 02:37 - Güncelleme: 26.12.2019 02:37

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen programın açılışında, “Sanat ve Kadın” sergisinin, kadına verilen değeri göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Kadınların Türk toplumunda çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gürleyük, “Sergimizin isminde de kadın ve sanatın geçmesi bizim için çok anlamlıydı. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz ve bu değeri de burada yansıtmak bizim görevimiz, borcumuz.” dedi. Konuşmaların ardından, 28 Aralık’a kadar sürecek serginin açılışı yapıldı.