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31 bin 451 kütüphane

Geçen yılın rakamlarına göre Türkiye’de 31 bin 451 kütüphane faaliyet gösteriyor. Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 arttı.

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Türkiye’de geçen yıl itibarıyla 31 bin 451 kütüphane bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl itibarıyla biri milli, 1162 halk, 598 üniversite, 29 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 31 bin 451 kütüphane faaliyet gösteriyor.      

Milli Kütüphanenin 23 bin 747, halk kütüphanelerinin 2 milyon 840 bin 504 ve üniversite kütüphanelerinin 3 milyon 912 bin 306 üyesi bulunuyor.      

Geçen yıl Milli Kütüphane’deki kitap sayısı 1 milyon 463 bin 488 olarak tespit edildi. Buradaki diğer materyalin sayısı yüzde 7 artarak 197 bin 216 oldu.      

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 633 bin 999 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı yüzde 10,3 azalarak 23 bin 747’ye düştü. Halk kütüphanelerinin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artarak 1162’ye yükseldi.

Üniversitelerdeki kitap sayısı arttı   

Üniversite kütüphanelerinin sayısı geçen yıl 598 olarak kayıtlara geçti. Buralardaki kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artışla 17 milyon 600 bin 15 oldu. Kayıtlı üye sayısı ise bu dönemde yüzde 2,6 artarak 3 milyon 912 bin 306’ya yükseldi.      

 

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