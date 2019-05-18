18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla 31 ilde 49 müze bugün ücretsiz 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla 31 ilde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 49 müze bugüne özel olarak saat 23.00'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.