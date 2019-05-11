‘35. Genç Günler’ festivali başladı

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde gerçekleştirilen açılış töreninde Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı ve Genç Günler sorumlusu Özgür Kaymak “Şehir Tiyatroları, kendi sahnesini konservatuvarlara, tiyatro kulüplerine ve liselere açıyor” dedi. Oyuncu Bensu Orhunöz’un, Gülriz Sururi şarkılarını yorumladığı açılış töreninde, İBB Şehir Tiyatroları Genç Tiyatro ekibi, “Öteki Ben” adlı oyunu sahneledi. Etkinlikte 90 oyun izleyiciyle buluşacak. Oyunlar, Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahnelerinde izlenebilecek. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu organizasyon, 19 Mayıs’ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesindeki törenle sona erecek.