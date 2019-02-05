‘360 derece’ tiyatro eğitimi 

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı (TİYSAV), tiyatroyu meslek olarak benimseyen sanatçılar yetiştirmek amacıyla dört yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. İlk basamak olarak oyunculuk eğitimiyle başlanan TİYSAV’ın Akademi modelinde yazarlık ve dramaturjinin yanı sıra sahne, kostüm, ses, ışık, kukla ve maske tasarımı gibi alt dallar da yer alıyor.

Sadece yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul ettiklerini belirten TİYSAV kurucularından Mustafa Odabaşı “Onlardan tek beklentimiz derslere devam etmeleri ve burada donanım sahibi olarak Türk tiyatro sektörüne katkı sağlamaları” dedi. Perde arkası ve perde önü ile tiyatronun çok komplike bir sanat dalı olduğunu dile getiren Odabaşı, ‘360 derece’ tiyatro anlayışı ile, her alanda eğitim vermek üzere yola çıktıklarını söyledi. Odabaşı, oyuncunun doğaçlama, hareket, dans, ses, şan ve diksiyon gibi dinamiklerle yetişebilmesi için kurdukları sistemin bilimsel bir metod olduğuna inandıklarını anlattı.

MEB SERTİFİKASI VAR

Odabaşı, ilk aşamada 432 saat eğitim görecek olan öğrencilerin MEB sertifikası da alabileceği bilgisini verdi. Odabaşı, bu yıl yaklaşık 3 bin öğrenci adayına tanıtım yaptıklarını ve 700 başvuru aldıklarına dikkati çekerek, yetenek sınavlarıyla burslu okumaya hak kazanan 28 kişiyi kabul ettiklerini dile getirdi. Odabaşı, tiyatro alanında dersleri destekleyecek kaynak kitaplar çıkartmayı hedeflediklerini de vurguladı. Türkiye’de oynayan oyunların yüzde 90’ının yabancı oyunlar olduğunu belirten Odabaşı ‘’Biz de ‘Neden kendi oyunlarımızı yazmıyoruz?’ diye düşünüyoruz. Bizim de çok kıymetli hikayelerimiz var’’ şeklinde konuştu.