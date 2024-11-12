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Kültür Sanat

37 metrelik dev kapı 8 asır öncesinin izlerini taşıyor

Sivas'ta 2020 yılında temeli atılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor. 37 metrelik giriş kapısı Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda bulunan bezemelerle donatılan hastane, 1071 yatak kapasitesi ile kente ve çevre illere hizmet vereceği günü bekliyor.

IHA12 Kasım 2024 Salı 11:25 - Güncelleme:
37 metrelik dev kapı 8 asır öncesinin izlerini taşıyor
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Cumhuriyet'in 50'nci yılında kurulan ve yarım asırdır faaliyet gösteren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 1992 yılından bu yana kampüs alanı içerisinde bulunan Sağlık Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Hastanesi'nde faaliyetlerini sürdürüyor. 2020 yılında temeli atılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Hastanesi inşaatı sürüyor. Selçuklu mimarisinden esinlenilen hastanenin giriş kapısında Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın üzerinde yer alan motifler kullanıldı. 20 bin 380 metrekarelik alan üzerine inşa edilen hastane, Malazgirt Zaferi'nin tarihine atıfta bulunmak amacıyla bin 71 yatak kapasiteli olarak planlandı. 3 ayrı blok ve 9 kat şeklinde tasarlanan hastanenin yatak kapasitesi, olağanüstü durumlarda bin 213'e çıkarılabilecek.

"HASTANENİN ANA GİRİŞİ, DARÜŞŞİFADAN ESİNLENEREK TASARLANIYOR"

40 ameliyathanesi ve bin 301 araçlık otoparkı olan hastanenin mimarisi ile ilgili bilgiler veren Uzman Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Selçuklu mimarisiyle tasarlandı. Hastane inşaatı şu anda devam ediyor. Yakın zamanda hastanenin inşaatının bitmesi planlanıyor. Sivas için önemli bir yatırım olan hastane binası tasarlanırken tamamen Selçuklu mimarisinden esinleniliyor ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dâhil edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndan esinlenilerek cephe tasarımı yapılıyor. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki Darüşşifa kısmı bir sağlık yapısı. Anadolu'daki erken tarihli sağlık yapılarından bir tanesi. Önünde bulunduğumuz hastane inşaatında da mimari öykünme söz konusu. Hastanenin ana girişi, darüşşifadan esinlenerek tasarlanıyor. Modern mimaride bu tip örnekleri görebiliyoruz. Tarihi eserlere atıfta bulunularak, sembolik izler taşıyarak yeni binalar tasarlanıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Hastanesi inşaatında da bu durum söz konusu diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

  • Selçuklu mimarisi
  • Sağlık hizmetleri
  • 1071 yatak kapasitesi

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