'Dini Yayınlar Fuarı' açılıyor

İBB açıklamasına göre, 31 Mayıs'a kadar sürecek, İBB'nin destekleriyle Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından organize edilen "38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" (Dini Yayınlar Fuarı) yarın saat 11.00'de açılacak.

2 bin metrekarelik kapalı alanda 105 yayınevinin katılacağı fuarda çok sayıda yazarın katılımıyla konferans, söyleşi ve imza günü etkinlikleri yapılacak.

Fuarın açılış törenine İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Savaş Polat, yazarlar ve kitapseverler katılacak.

Fuar, 11.00-24.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.