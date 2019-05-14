24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0244
  • 6,7542
  • 250.375
  • 87.523
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Dini Yayınlar Fuarı' açılıyor

38. 'Dini Yayınlar Fuarı' yarın Sultanahmet’te açılacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İBB açıklamasına göre, 31 Mayıs'a kadar sürecek, İBB'nin destekleriyle Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından organize edilen "38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" (Dini Yayınlar Fuarı) yarın saat 11.00'de açılacak.

2 bin metrekarelik kapalı alanda 105 yayınevinin katılacağı fuarda çok sayıda yazarın katılımıyla konferans, söyleşi ve imza günü etkinlikleri yapılacak.

Fuarın açılış törenine İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Savaş Polat, yazarlar ve kitapseverler katılacak.

Fuar, 11.00-24.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kayaşehir´de istinat duvarı çöktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

New York´ta helikopter nehre düştü

New York´ta helikopter nehre düştü

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA