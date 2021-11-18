4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin 'Kısa Film Atölyesi' gerçekleşti

18 Kasım 2021 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:42

Türk Kızılay'ı çatısı altında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri, Halkbank ana sponsorluğunda Balkon Film'in organize ettiği 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin ön etkinliği Kısa Film Atölyesi gerçekleşti. 16-17 Kasım tarihlerinde Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleşen atölyede yönetmenlik, oyunculuk, senaryo, yapımcılık ve görüntü yönetmenliği başlıkları altında düzenlenen eğitimlerde yer almak için başvuranlar arasından seçilen yüze yakın genç sinemacı usta isimlerden ders aldı.

SİNEMANIN USTALARIYLA BULUŞTULAR

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen Kısa Film Atölyesi'nin ilk gününde ilk uzun metrajı "Üç Yol" filmi ile 2013 yılında Eskander Sanat Eleştirmenleri'nden En İyi Türk Filmi Ödülü, 25. Ankara Film Festivali'nde ise En İyi Umut Veren Yönetmen Ödülü alan, son filmi "Ceviz Ağacı" ile de Torino Underground Film Festivali'nde En iyi Film ve En iyi Kurgu Ödüllerini kazanan Faysal Soysal, atölyede yönetmenliğin temel noktalarına değdi. Soysal, tecrübelerinden yola çıkarak iyi bir yönetmen olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

'KAMERAYI ELİNİZE ALMADAN ÖNCE COĞRAFYAYI TANIYIN'

Aynı zamanda Festival Direktörü olan yönetmen Soysal, eğitimde gençlere şu tavsiyeleri verdi: "Yönetmenliğinizi, artistliğinizi ortaya koymadan önce teknik olarak; kamerayı, kamera hareketlerini, ölçekleri, lensleri, oyuncuyu ve oyuncu-yönetmen ilişkisini, coğrafyayı çok iyi öğrenin ve sürekli bu konuda kendinizi geliştirin... Sonra auteur yönetmenler bu bilgileri nasıl ters yüz etmiş bunun içinde kendilerine ait yeni bir anlatım dili nasıl bulmuş diye filmlerine bir daha bakın... Ondan sonra da kendinize ait kumaş, dünya, biçim nerde varsa onun izini sürün. Her eline kamera alan, en iyi çekim imkanlarına ve oyunculara da sahip olsa dahi kulaktan dolma bir bilgiyle film yapamaz."

Soysal, atölye çalışmasında genç sinemacılara Sakurov'dan, Kieslowski'den, Fellini'den, Bela Tarr'dan, Lynne Ramsay'den film kareleri de izletti.

İRANLI AKTRİSTEN OYUNCULUK DERSİ

İlk günün ikinci oturumunda, ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin son filminde başrol olarak yer alan, Türk seyircinin Türkiye ve İran ortak yapımı "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" filmindeki rolüyle de tanıdığı Afsaneh Pakroo ise Oyunculuk eğitimi verdi. İyi bir oyuncu olmak için çok çalışmak gerektiğini belirten Pakroo, rollerine nasıl hazırlandığını katılımcılara örnekler vererek anlattı. Günün son eğitimini ise Sinegraf yapım şirketinde senarist ve yönetmenlik yapan, Hollywood'un önemli film şirketlerinden Seven Arts Pictures ile birlikte proje geliştirme çalışmalarında bulunan ve TRT'de yayınlanan İstanbul'un Şehirleri, Sporun Düşmanları, Değişen Şehirler isimli belgesellerin yönetmeni Aybars Bora Kahyaoğlu verdi. Senaryo yazmanın inceliklerinden bahseden Kahyaoğlu, kısa filmlerin önemine vurgu yaptı.

GENÇ KISA FİLMCİLER FESTİVAL GÖNÜLLÜSÜ OLDU

17 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen atölyenin ilk oturumu yapımcılık eğitimiyle başladı. Yurtdışında birçok serginin küratörlüğünü yapan, Türkiye'de ise "Yasal Linç", "İletişimde Eksik", "Kod" ve "Vitrin" isimli sergilerinin sahibi, Ben Affleck'in yönettiği Hollywood yapımı "Argo" filminde koordinatör olan "Üç Yol", "Kovan", "Kan Bağı" gibi filmlerinin yapımcılığını üstlenen Canol Balkaya, deneyimlerini paylaştı. Balkaya, Kovan filmiyle ilgili; "Arılar bu çevrenin en önemli elementlerinden biriydi. Doğa ve iklim değişikliği ciddi bir trend olduğu için festivallerde ve gişede çok ciddi anlamda yer bulacağını inandığım için kovan da çalışmaya karar vermiştim" diye konuştu.

Kısa Film Atölyesi'nin son eğitimi ise 2011 yılında ilk uzun metrajı "Hangi Film" ile henüz 23 yaşındayken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Görüntü Yönetmenliği dalında aday olan, "Balayı", "5 Silahşörler" filmlerinin görüntü yönetmenliği yapan, Boğaziçi Film Festivali'nin kurucu üyeleri arasından bulunan ayrıca reklam, belgesel ve tanıtım filmi projeleriyle de mesleğini icra eden görüntü yönetmeni Emre Pekçakır tarafından verildi. Pekçakır, görüntü yönetmenliği ile ilgili pratik bilgileri katılımcılarla paylaştı.

İki günlük atölye etkinliği boyunca genç sinemacılar beyazperdenin usta isimlerine birçok soru yöneltti. Etkinlik sonunda birçok genç de festivalde gönüllü olarak yer almak için başvuruda bulundu.

Atölye sonunda, eğitimlere katılan öğrencilere sertifika dağıtan Medipol Üniversitesi İletişim fakültesi Dekanı Ali Büyükaslan, eğitim veren isimlere de plaket takdim etti.

Bu yıl 4'ncü kez takipçileriyle buluşmaya hazırlanan Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali 2-5 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.