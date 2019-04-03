40 Soruda Türk Sineması

Ketebe Yayınları’ndan çıkan kitap, 40 farklı sorunun sinema profesyonellerine yöneltilmesi ve bu sorulara verilen cevaplardan oluşuyor. Türk sinemasının gelişim ve dönüşüm noktalarını anlamak üzere kurgulanan ve önemli sorulara aydınlatıcı cevapların verildiği kitapta, sinemanın kökenlerinden günümüz film endüstrisine kadar pek çok sorunun cevabı aranıyor.

SESSİZ SİNEMADAN DİJİTAL ÇAĞA...

Film eleştirmenlerinden, yönetmenlere, yapımcılardan teorisyenlere kadar pek çok ismin görüşlerinin yer aldığı kitap dört bölümden oluşuyor. İlk bölüm ‘erken sinema’ başlığı altında Türkiye’de sinema seyir tecrübesine ve Türk sinemasının oluşum sürecine odaklanıyor. İkinci bölümde, “Popüler Sinema” başlığı altında Yeşilçam’dan günümüze Türk sinemasındaki popüler eğilimin doğası araştırılıyor. Türk sinemasına rengini veren onun ekonomik, estetik ve ideolojik zeminini oluşturan Yeşilçam anlatısı, farklı boyutlarıyla ele alınıyor. Üçüncü bölüm, “Klasik Sinema”da Türk sinemasında gelişmiş bir sinema dili oluşturma çabası ve bu çabayı ortaya koyan sinemacıların özgün katkıları derleniyor. “Yeni Sinema” bölümünde ise Türk sinemasında modernist eğilim, temel sorunsallar ve bireysel çıkışlar ekseninde masaya yatırılıyor.