40 yıl sonra yeniden vatandaş

Komünist Çekoslovakya’dan 1975’te kaçan Kundera, yaşamını Fransa’da sürdürüyor. Yazar, “Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği”, “Roman Sanatı”, “Ahlaksızlık” gibi dünyaca ünlü eserlerini bu ülkede kaleme aldı. Çekoslovakya hükümeti, “Gülüşün ve Unutuşun Kitabı”nın yayımlandığı 1978 yılında Kundera’yı vatandaşlıktan çıkarmıştı.