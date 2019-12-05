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40 yıl sonra yeniden vatandaş

Dünyaca ünlü Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera’ya 40 yıl sonra vatandaşlığı geri verildi.

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Komünist Çekoslovakya’dan 1975’te kaçan Kundera, yaşamını Fransa’da sürdürüyor. Yazar, “Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği”, “Roman Sanatı”, “Ahlaksızlık” gibi dünyaca ünlü eserlerini bu ülkede kaleme aldı. Çekoslovakya hükümeti, “Gülüşün ve Unutuşun Kitabı”nın yayımlandığı 1978 yılında Kundera’yı vatandaşlıktan çıkarmıştı.   

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