İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7518
  • EURO
    29,5466
  • ALTIN
    1676.65
  • BIST100
    8462.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

400 yıllık kale evleri turizme kazandırılıyor

Hakkari'de bulunan tarihi 400 yıllık ilk katlı taş evlerin turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

IHA12 Ekim 2023 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
400 yıllık kale evleri turizme kazandırılıyor

HABERİN
GALERİSİ
ABONE OL

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan tarihi 400 yıllık taş evlerinin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarihi 400 yıllık ilk katlı taş evlerin turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. İlçenin tarihi dokusunu yeniden canlandıran taş evler, aynı zamanda ekonomik anlamda da katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarihi taş evlerin yapımında çalışan taş duvar ustası Nuretin Ediş, 3 aydır başladıklarını ve tarihi dokuya uygun bir şekilde titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Tarihi taş evlerinin çöken toprak damları nedeniyle eski yapıların yarıya kadar toprakla dolduklarını ve öncelikle bunların ayakta kalan duvarlarına zarar vermeden çalıştıklarını belirten Ediş, meşakkatli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Tarihi kale evlerinin restorasyonunda çalışan inşaat mühendisi Soner Ceyhan da, 13 kişilik bir ekiple 3 aydır başladıklarını söyleyerek, "Zorlu bir çalışmayla birlikte kademeli olarak işimizi yürütüyoruz. Maksadımız, yapıları uygun bir şekilde restore ederek turizme kazandırmaktır" dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise Çukurca'nın tarihi sembolü olan taş evlerinin 2018 yılında projelendirilerek yapımına başladıklarını belirtti. İlk etapta 7 tane taş ev restorasyonunu DAP ile bitirdiklerini söyleyen Dündar, 2023 yılı içinde projenin 1. etabını bitirerek ilçenin ve turistlerin hizmetine sunacaklarını kaydetti. Başkan Dündar, Çukurca'nın tarihi yaşantısını ön planda tutarak dengbej odası, genç odaları, kütüphane ve butik otel yaparak tarihi taş evleri hizmete sunmak istediklerini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.