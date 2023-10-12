400 yıllık kale evleri turizme kazandırılıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan tarihi 400 yıllık taş evlerinin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarihi 400 yıllık ilk katlı taş evlerin turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. İlçenin tarihi dokusunu yeniden canlandıran taş evler, aynı zamanda ekonomik anlamda da katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarihi taş evlerin yapımında çalışan taş duvar ustası Nuretin Ediş, 3 aydır başladıklarını ve tarihi dokuya uygun bir şekilde titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Tarihi taş evlerinin çöken toprak damları nedeniyle eski yapıların yarıya kadar toprakla dolduklarını ve öncelikle bunların ayakta kalan duvarlarına zarar vermeden çalıştıklarını belirten Ediş, meşakkatli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Tarihi kale evlerinin restorasyonunda çalışan inşaat mühendisi Soner Ceyhan da, 13 kişilik bir ekiple 3 aydır başladıklarını söyleyerek, "Zorlu bir çalışmayla birlikte kademeli olarak işimizi yürütüyoruz. Maksadımız, yapıları uygun bir şekilde restore ederek turizme kazandırmaktır" dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise Çukurca'nın tarihi sembolü olan taş evlerinin 2018 yılında projelendirilerek yapımına başladıklarını belirtti. İlk etapta 7 tane taş ev restorasyonunu DAP ile bitirdiklerini söyleyen Dündar, 2023 yılı içinde projenin 1. etabını bitirerek ilçenin ve turistlerin hizmetine sunacaklarını kaydetti. Başkan Dündar, Çukurca'nın tarihi yaşantısını ön planda tutarak dengbej odası, genç odaları, kütüphane ve butik otel yaparak tarihi taş evleri hizmete sunmak istediklerini belirtti.