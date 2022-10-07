4,5 asırlık Osmanlı geleneği! Çeşmeden ikram ediliyor

Isparta Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla Mimar Sinan Camisi önündeki çeşmeden ballı şerbet ikram etti.

Etkinlikte Türkiye İlahiyatlar Derneği Isparta şubesindeki görevliler, musluktan bardaklara doldurdukları ballı şerbetleri, ibadetini yapan cemaate ve vatandaşlara dağıttı.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, AA muhabirine, geleneğin 1570'lere uzandığını söyledi.

Her yıl Mevlid Kandillerinde Mimar Sinan Camisi önünde şerbet ikramı yapıldığını belirten Gözgün, "450 yıl öncesinden bugüne bu şekilde gelmiş. Bizler göreve geldiğimiz zamanlarda maalesef bu geleneğin ihmal edildiğini gördük. Başkanımız Şükrü Başdeğirmen de 'yıllarca süregelmiş geleneği yaşatmamız lazım.' dedi ve geçtiğimiz yıl başladık." diye konuştu.

