Milliyet 20 Ocak 2022 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:34

Bilim insanları Afrika'da devam eden araştırmalarda dünyanın bilinen en eski haberleşme ağını ortaya çıkardılar. Deve kuşu yumurtası kabuğundan yapılan boncuklar ile taşınan mesajların kabileler arasında önemli mesajların taşınmasında kullanıldığı düşünülüyor.



31 BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPILDI

Almanya merkezli yürütülen çalışmalar kapsamında Afrika genelinde 31 farklı bölgede yapılan kazılarda bin 500'e yakın boncuk bulundu. Arkeologlar, deve kuşu yumurtalarının kabuklarıyla yapılan bu boncuklar ile kabileler arasındaki ittifakları güçlendirmek başta olmak üzere birçok önemli mesajın taşındığını belirtiyorlar. Deve kuşu yumurtaları ile yapılan bu süslemeler günümüzde hâlâ kabileler arasında aksesuar olarak sıklıkla kullanılıyor.

Milliyet'in haberine göre, Almanya'daki Max Planck Enstitüsü Arkeoloji bölümünden araştırmacı Jennifer Miller, kazılar sırasında ciddi sıkıntılar ve zorluklar yaşandığını aktardı. Miller, "Kıta geneline dağılmış onlarca kazı yapıldı. Bu boncukları bulup tüm resmi birleştirmek adeta ekmek kırıntılarını takip etmeye benziyordu" ifadelerini kullandı. Miller, süslemelerin yapıldığı dönemde sosyal statü belirleme araçlarından biri olduğunu düşündüğünü söyledi.

AKILALMAZ BİR TEKNOLOJİ

Jennifer Miller, farklı bölgelerde farklı kabileler tarafından yapılan boncukların birbirine çok benzediğini de belirtti. Miller, "50 bin yıl önce bu şekilde bir haberleşme ağının, birbirine çok uzak topluluklar arasında iletişim sağlamış olması akıllara durgunluk verici bir durum. Eğer bu yolla iletilen mesajları çözebilirsek tarihimizde karanlıkta kalan birçok noktayı aydınlatabiliriz" dedi.

Arkeolog Michelle Langley de bulunan kalıntılar hakkında oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi. Langley, "Bu kalıntılar bize sadece taşınan mesajları değil ayrıca dönemin şartlarını, insanların yaşayış biçimlerini incelememiz için de önemli bir ipucu olabilir" şeklinde konuştu.

Boncuklar ile yapılan haberleşmenin Güney Afrika'da daha kısa sürdüğü düşünülüyor. Araştırmacılar, bu dönemde Güney Afrika bölgesinde yaşayan toplulukların iklim değişikliğinden etkilendiğini ve bunun sonucunda bölgeyi terk ettiklerini veya yok olduklarını tahmin ediyorlar.

EN ESKİ SÜS EŞYALARINDAN BİRİSİ

Deve kuşu yumurtası, insanlığın en eski süs eşyalarından biri olarak biliniyor. Afrika'da yaşayan toplulukların ilk kez 75 bin yıl önce deve kuşu yumurtasından aksesuarlar yaptıkları ifade ediliyor. Bilim insanları deve kuşu yumurtalarından önce erkek ve kadınların süs olarak doğadan elde ettikleri kırmızı boyaları kullandığını da söylüyorlar. Günümüzde hem deve kuşu yumurtaları hem de kırmızı boyalar hâlâ birçok kabilede aksesuar olarak kullanılmaya devam ediyor.