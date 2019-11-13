50 ülkede şiddet gören kadınların hikayesi

Çocukluğunun iki yılı mülteci kampında geçen 53 yaşındaki Hien, şiddet gören kadın konulu fotoğraflarını “Anne, Anneler...” adlı projesinde bir araya getirerek Bursa’da açılan sergide izlenime sundu. “Word Press Photo” gibi önemli ödüllerin sahibi olan Hien, hayatındaki zorluklara dikkati çekerek, “Küçük yaşımdan itibaren yaşadığım yerlerde hep kadına şiddet, savaş, ailevi şiddet vardı. Ben, bunu vücudumda ve kalbimde hep yaşadım” diye konuştu. Fotoğraf çekmeyi öğrendikten sonra kendisini insanlığa adadığını ifade eden Hien, şöyle dedi: “Göçmenler, savaş mağdurları ve özellikle şiddet mahkumu kadınları ele aldım. Başlangıçta bu, benim için belli bir konu değildi. Birkaç sene sonra baktım ki bütün fotoğraflarımda şiddet gören kadınlar ve çocuklar var. Fotoğraflarımı görenler de bu konuda çalışmayı devam etmemi istedi. Kadına şiddeti göstermek, çok cesaret isteyen bir işti.”