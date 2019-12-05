54 ülke 180 yayıncı
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen İstanbul Fellowship programına kabul edilen katılımcılar açıklandı.
Tüm dünyadan yayımcıları her yıl İstanbul’da buluşturan ve bu yıl 98 ülkeden 620 başvuru alan İstanbul Fellowship programında, 54 ülkeden 180 katılımcı yer alacak. Karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla 5’incisi düzenlenecek programda, Türkiye’den 95 ajans ve yayınevi, yabancı yayımcılarla bir araya gelecek.
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