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Kültür Sanat

55 yıllık defterden çıkan büyük sır! Yarım kalan aşk hikayesi

İzmir Gaziemir'de askerlik yaptığı anlaşılan Halit S.'ye ait tozlu raflar arasında unutulan 55 yıllık defter açıldı, içinden büyük bir sır çıktı. Askerlik anılarının arasına gizlenmiş satırlarda, yarım kalan bir aşk hikayesinin izleri yer aldı.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 08:17 - Güncelleme:
55 yıllık defterden çıkan büyük sır! Yarım kalan aşk hikayesi
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İzmir Gaziemir'de askerlik yaptığı anlaşılan Halit S.'ye ait defterin ilk sayfasında, "Ulaştırma Çavuş Talim Şoför Eğitim Merkezi Taburu 1. Bölük Gaziemir-İzmir" ifadeleri yer alıyor. Şahsın 8 Kasım 1971'de askerlik görevine başladığı ve 1973'ün ilkbahar aylarında terhis olduğu anlaşılıyor.

HER ANINI YAZMIŞ

Defterde tutulan günlükte Halit S.'nin sevdiği şarkıları yazmasına, karalamalarından o zamanki sevdiği ya da nişanlısı bir kadından aldığı ilk mektuba ve daha sonra gelen ayrılık mektubuna kadar birçok detay yer alıyor. Koğuş arkadaşlarına da defterinde yer açan askerin, o döneme ait gazete kupürlerini de sakladığı görülüyor. Halit S.'nin Erzurumlu olması ise Erzurum'a ait gazete kupürlerini saklaması ve Erzurumlu bir asker arkadaşının kendisine 'hemşerim' diye hitap etmesinden anlaşılıyor. 23 Aralık 1971'de sevdiği kadından ilk mektubu aldığını belirten Halit S. yazdığı cevapta dileğinin askerliğinin bir an önce bitip sevdiğine kavuşmak olduğunu belirtiyor.

HAYATIMIN KARA GÜNÜ

Ancak 9 Nisan 1973 tarihli kayıtta ise kadının kendisinden ayrıldığını yazdığı görülüyor. 'Kara günüm' başlığını attığı bu notta Halit S., 3 yıllık ilişkisinin sona erdiğini, çok ağladığını ve kafa dağıtmak için sinemaya gittiğini de defterine eklemiş. Defterde ayrıca 'Silah Arkadaşlarım' isimli bir bölüm açarak arkadaşlarından kendisi için yazı yazmalarını isteyen Halit S., fotoğrafları olanların fotoğraflarını da defterine yapıştırmış.

EDEBİ DEĞERİ YÜKSEK BİR ESER

Sahaf işletmecisi Okay Sönmez ise defteri şu sözlerle anlattı: "Bu defter sahafımızdaki en değerli eserlerden biri. Çünkü sadece bir askerin hatıralarını değil, aynı zamanda dönemin insan ilişkilerini, duygularını ve yaşam tarzını da günümüze taşıyor. Edebi değeri oldukça yüksek bir eser. Defterde sadece mektuplar değil, sahibinin kendi el yazısıyla kaleme aldığı notlar ve karalamalar da bulunuyor. Bu nedenle elimizde sadece bir hatıra defteri değil, aynı zamanda dönemin sosyal yaşamına ışık tutan önemli bir belge bulunuyor."

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