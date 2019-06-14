5'i yerli 13 film gösterimde
Bugün 5’i yerli olmak üzere 13 film vizyona giriyor. Ayrıca sinema dünyasına damga vurmuş yönetmen Andrei Tarkovski’nin 3 filmi de seyirciyle yeniden buluşuyor.
Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta 5’i yerli 13 film vizyona giriyor. F. Gary Gray’ın yönetminliğini yaptığı “Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit”, Lee Cronin’in yönetmenliğini üstlendiği korku türündeki “Kuyu” gösterime girecek filmler arasında. Bunlardan başka Aytekin Birkon’un yönettiği yerli korku filmi “Cinnet”, Cüneyt Faruk Arkın’ın yönetmenliğini yaptığı komedi “Hayalimdeki Köy”, romantik komedi filmi Serdar Genç imzalı “Akıllara Seza”, Durmuş Akbulut imzalı “Bekçi”, Murat Kuşçu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk”, Winston Azzopardi’nin yönettiği “Tekne”, Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt’un yönettiği animasyon film “Kahraman Tavuk Uzayda” seyirciyle buluşacak diğer filmler.
TARKOVSKY’DEN ÜÇ FİLM
Öte yandan yine bugünden itibaren, sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden Andrei Tarkovsky’nin yönettiği 1972 yapımı Sovyet sanat filmi “Solaris” Başka Sinema gösterim programı kapsamında izleyiciyle buluşacak. Aynı yönetmenin imzasını taşıyan ‘’Stalker’’ ve ‘’Ayna’’ filmleri de izleyicisini bekliyor olacak.
ELTON JOHN HUZURLARNIZDA
Bu haftanın filmlerinden öne çıkan bir yapım da ‘’Rockketman’’ adını taşıyor. Dexter Fletcher’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Rocketman”, Elton John’un hayatının önemli yıllarına ait bilinmeyenleri konu alan epik bir müzikal hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Film, utangaç bir piyano dehası olan Reginald Dwight’ın dünyaca ünlü, süper star Elton John’a dönüşüm yolculuğunu konu alıyor.
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