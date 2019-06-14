5'i yerli 13 film gösterimde

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta 5’i yerli 13 film vizyona giriyor. F. Gary Gray’ın yönetminliğini yaptığı “Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit”, Lee Cronin’in yönetmenliğini üstlendiği korku türündeki “Kuyu” gösterime girecek filmler arasında. Bunlardan başka Aytekin Birkon’un yönettiği yerli korku filmi “Cinnet”, Cüneyt Faruk Arkın’ın yönetmenliğini yaptığı komedi “Hayalimdeki Köy”, romantik komedi filmi Serdar Genç imzalı “Akıllara Seza”, Durmuş Akbulut imzalı “Bekçi”, Murat Kuşçu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk”, Winston Azzopardi’nin yönettiği “Tekne”, Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt’un yönettiği animasyon film “Kahraman Tavuk Uzayda” seyirciyle buluşacak diğer filmler.

TARKOVSKY’DEN ÜÇ FİLM

Öte yandan yine bugünden itibaren, sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden Andrei Tarkovsky’nin yönettiği 1972 yapımı Sovyet sanat filmi “Solaris” Başka Sinema gösterim programı kapsamında izleyiciyle buluşacak. Aynı yönetmenin imzasını taşıyan ‘’Stalker’’ ve ‘’Ayna’’ filmleri de izleyicisini bekliyor olacak.