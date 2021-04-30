6 asırlık Osmanlı imarethanesinde gelenek sürdürülüyor

AA 30 Nisan 2021 Cuma 17:03 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 17:03

Osmanlı döneminde başvezirlik yapan Koca Mehmet Paşa tarafından 1430'da Osmancık ilçesinin Güney Mahallesi'nde inşa ettirilen imarethanenin camisi, günümüze kadar ayakta kalmayı başardı.

Cami, hamam ve aşevinden oluşan imarethanede uzun yıllar yoksullara sıcak yemek çıkarıldı. Devletin son yıllarında ise ramazan ayında yoksullara iftar ve sahur verildi, diğer günlerde ise işçilere ve muhtaçlara ekmek dağıtıldı.

İmaretteki aşevi bölümü, önceki yıllarda Osmancık Belediyesince yeniden yaptırılarak "Koca Mehmet Paşa Aşevi" olarak hizmete açıldı.

İftar ve sahurda ihtiyaç sahiplerine yemek verilen tarihi aşevinde 591 yıl önce başlatılan gelenek, Osmancık Belediyesi tarafından yaşatılıyor. Aşevinde belediyenin desteğinin yanı sıra hayırseverlerin yardımıyla hazırlanan yemekler her gün 500 haneye ulaştırılıyor.

Yemeğin yanında ramazan ayı boyunca her cuma günü menüye, imarethanenin kurulduğu yıldan itibaren yapıldığı bilinen helva da ekleniyor.

Osmancık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Öksüz, AA muhabirine, tarihi İmaret Aşevinde 591 yıldır ihtiyaç sahipleri için aş kaynadığını söyledi.

Adını Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'den alan ilçede pek çok geleneğin yaşatıldığını belirten Öksüz, tarihi kaynaklardan yaptıkları araştırmada helvanın özellikle ramazan gecelerinin vazgeçilmez ikramlarından olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Osmanlı'nın helva geleneğini yaklaşık 6 asırlık imarethanede sürdürdüklerini dile getiren Öksüz, "Osmanlı'da sosyal hayatın bir parçası olan helva sohbetleri için hazırlanan helva günümüzde cuma günleri ağızları tatlandırıyor. Un, süt ve şerbetten yapılan kültürel lezzetini imarethanede hazırlayarak vatandaşlara dağıtıyoruz." dedi.

Helva kültürüne, Osmancık ilçesindeki toplumsal etkinliklerde de rastlanıldığını aktaran Öksüz, düğün, sünnet, şenlik ve yağmur duası gibi etkinliklerde konuklara helva ikram edildiğini sözlerine ekledi.