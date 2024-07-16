'6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali' başvuruları başladı

Bu yıl altıncı kez düzenlenen 'Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, 4-7 Ekim tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film'in organize ettiği festival bu yıl 'Dost Ülke Filistin Onuruna' gerçekleştirilecek.

Altıncı yılında da 'Ana Yarışma', 'Kırk Yıllık Hatır' ve 'İnsani Bakış-Filistin' bölümlerinde dünyanın dört bir yanından yüze yakın filme ve sinemacıya ev sahipliği yapacak festivalin başvuruları başladı. Sinemacılar festivale, ana temaya uygun olarak doğrudan ya da dolaylı olarak dostluk konusunu işleyen kısa filmleri ile 23 Ağustos'a kadar 'dostlukfilmfestivali.com' ve 'filmfreeway.com' adresleri üzerinden başvuru yapabilecek.

TÜRK YAPIMLAR VE FİLİSTİN TEMALI FİLMLER ÜCRETSİZ BAŞVURACAK

Sinemacılar festivalin yarışma bölümlerine festivalin 'dostlukfilmfestivali.com' internet adresindeki FilmFreeway ve Festhome linkleri üzerinden başvuru yapabilecek. Her yıl olduğu gibi Türk filmlerinin yanı sıra bu yıl Filistin'i odağına alan 'İnsani Bakış' bölümüne katılacak Filistin temalı yapımlardan başvuru ücreti alınmayacak.

Sinemacılar birden fazla yapımla başvuru yapabilecek ancak daha önce Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne başvurmuş yapımlar tekrar başvuramayacak.

PROGRAM EYLÜL 2024'TE AÇIKLANACAK

İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşecek Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin ödülleri, jürisi, seçilen filmler ve etkinlikleri Eylül 2024'te düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.

ŞARTNAMEDEN... ANA YARIŞMA

Doğrudan ya da dolaylı olarak 'Dostluk' kavramına işaret eden, 01.01.2022 tarihi ve sonrasında yapılmış tüm kurmaca, animasyon ve deneysel kısa filmler 'Ana Yarışma' bölümüne katılabilecek. Filmlerin süresi jenerik dahil 20 dakikanın altında ve İngilizce altyazılı olacak.

İNSANİ BAKIŞ

'İnsani Bakış' bölümüne bu yıl Filistin'in dostluğuna ya da Filistinlilerin yaşadığı işgal, nakba-felaket, diriliş, Holokost, diaspora vb. çatışmalara işaret eden tüm kısa film ve belgeseller başvurabilecek. Bu bölüme 01.01.2013 tarihi ve sonrasında çekilmiş filmler ücretsiz katılabilecek. Filmler jenerik dahil 30 dakikanın altında, İngilizce altyazılı olacak.

KIRK YILLIK HATIR VE PANORAMA

Ana Yarışma yönetmeliğine uygun olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak dostluk kavramına işaret eden belgesel, deneysel, video-art ve kurmaca kısa filmler 'Kırk Yıllık Hatır' ve 'Panorama' bölümlerinde değerlendirilecek. Filmlerin süresi 30 dakikanın altında, İngilizce alt yazılı olacak. Bu kategorilere başvuracak filmlerin yapım yılında bir sınırlama olmayacak.