İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7941
  • EURO
    9,5217
  • ALTIN
    466.558
  • BIST100
    1408.65
  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • 600 yıllık kümbet önce eski ihtişamına ardında ziyaretçilerine kavuşacak
Kültür Sanat

600 yıllık kümbet önce eski ihtişamına ardında ziyaretçilerine kavuşacak

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilerek turizme kazandırılacak. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 'Karakoyunlu döneminin en önemli hükümdarlarından Kara Yusuf Beye ait olan kümbetimiz hem yerli hem yabancı misafirlerimizi ağırlayacak' dedi.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:47
ABONE OL

İlçede Karakoyunlu hükümdarlarından Kara Yusuf Bey'e ait tarihi olduğu değerlendirilen kümbette, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında rekreasyon, restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin Çatakdibi Mahallesi'nde yaptırılan kümbetin 2011'de meydana gelen depremde büyük hasar gördüğünü belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Kümbetimizin büyük çoğunluğu yıkıldı. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde müracaatlarımızın sonunda restorasyon çalışması başlayacak. Restorasyon çalışmalarının bitiminde alanda geniş çaplı çevre düzenlemesi ve rekreasyon yapacağız. Karakoyunlu döneminin en önemli hükümdarlarından Kara Yusuf Beye ait olan kümbetimiz hem yerli hem yabancı misafirlerimizi ağırlayacak. Selçuklu mimarisi tarzında yapılan kümbetin üzerinde simetrik iki kuş, kuzey tarafında iki aslan figürü, batı tarafında Selçuklu arması olan çift başlı kartal kabartması ve hükümdarlık sembolleri bulunuyor."

Kümbetin yeniden turizme kazandırılarak gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Bundan sonraki süreçte ilçemizin farklı noktalarında bulunan tarihi eserlerin korunmasına devam edeceğiz. Bu hizmetlerin şehrimize getirilmesi noktasında ilgilerini ve alakalarını esirmeyen Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kıymetli temsilcilerine teşekkür ederim." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.