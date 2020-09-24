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Kültür Sanat

600 yıllık süsleme sanatı Edirnekari açılacak sergiyle Bulgaristan'da tanıtılacak

Osmanlı yadigarı 600 yıllık süsleme sanatı Edirnekari, açılacak sergiyle Bulgaristan'da tanıtılacak. Edirne'de sanatın son temsilcilerinden Halil Teksöz sergi ve tanıtım talebinin Bulgaristan'dan geldiğini söyledi.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 16:06 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 16:06
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Edirne'de sanatın son temsilcilerinden Halil Teksöz'ün koordinatörlüğünde, Filibe kentindeki sanat galerisinde sergi açılacak. Sergide ziyaretçilere, "Edirne işi" anlamına gelen Edirnekari sanatı da anlatılacak.

Halil Teksöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergi ve tanıtım talebinin Bulgaristan'dan geldiğini söyledi.

Bunun üzerine kadim sanatı Balkanlar'da tanıtmaya karar verdiklerini anlatan Teksöz, şunları kaydetti:

"Balkanlar'da yaşayanlar, bizim sanatımıza hayran. Edirnekari Balkanlar'da büyük ilgi görüyor. Bu sanatı öğrenmek istiyorlar. Bunu öğrenmek isteyen sanatseverler için modüler bir set hazırladık. İçerisinde kutular, tablolar, boyalar, fırçalar ve sanatın nasıl yapıldığını anlatan kitapçık bulunuyor. Kurs ve sergilerle önce Balkanlar'a, daha sonra Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz."

- EDİRNEKARİ

Mimari eserlerin iç dekorasyonunda kullanılmasının yanı sıra ahşap, mukavva ve deri eşyaların yüzeylerine uygulanan süsleme sanatlarından Edirnekari'nin geçmişi, yaklaşık 600 yıl öncesine dayanıyor.

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