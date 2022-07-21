600 yıllık türbe restore edildi

Üçler Mezarlığı'nın parçası olup 15. yüzyıldan kaldığı değerlendirilen tarihi yapının temelindeki toprak kısımda kazı yapıldı. Bir kitabeye rastlanmadığı için gizemini koruyan türbenin zemininde de mezar bulunmadı.

'Anonim türbe' olarak adlandırılan yapının açılışında konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Ecdat yadigârı bu eser iklim koşulları ve bakımsızlık nedeniyle zaman içerisinde maalesef harap bir hale gelmişti. Yaklaşık 390 bin TL'ye tamamlanan proje sayesinde hem türbenin restorasyonu yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış, hem de tarihi yapı çevresinde yapılan peyzaj çalışmasıyla güzel bir görünüme kavuştu" dedi.

Mustafa Masatlı, Osmanlı, Selçuklu ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan kentteki tarihi yapıların gelecek kuşaklara aktarılması için çok sayıda projenin sürdüğünü söyledi.

Yeniyol Caddesi'ndeki tarihi yapının eski askerlik şubesinin bulunduğu alanda olduğu için barut deposu gibi farklı amaçlarla kullanıldığının düşünüldüğüne değinen AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil de, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.