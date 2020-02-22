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Kültür Sanat

Takunya ustası dört kardeş 700 yıllık geleneği yaşatıyor

Bursa'da, unutulmaya yüz tutmuş 700 yıllık takunyacılık mesleğini sürdürmeye çalışan Günay kardeşler, el emeği ürünlerini günümüz şartlarına uyarladı. Takunyalarını renk renk ve farklı boyutlarda üreten 4 kardeş, satışını da internetten yapmaya başladı. Kardeşlerin ortak hedefi ise mesleğin kaybolmamasını sağlamak.

DHA22 Şubat 2020 Cumartesi09:29 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 09:29

İnegöl'de oturan Mehmet Günay (64), Ahmet Günay (63), Cemal Günay (61) ve Nuri Günay (52) kardeşler, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan baba mesleği takunya üretimini sürdürüyor. 4 kardeş, mesleği sürdürmek için birbirinden farklı renklerde kadın, erkek ve çocuklar için birçok farklı takunya üretiyor. Unutulmaya yüz tutan mesleği yaşatmak isteyen Günay kardeşler, el işçiliğiyle yaptıkları ürünlerini internetten satıyor. 700 yıllık bir gelenek olan takunyanın üretimini yapan Günay kardeşler, ürünleri ve satış ortamını günümüze göre güncellediklerini dile getiriyor.

'OSMANLI'NIN MİRASI EMANETİMİZDİR'

Çalışmalarını anlatan takunya ustası kardeşlerden Ahmet Günay, "1955 yılından bu yana baba mesleği takunya imalatını sürdürüyoruz. Takunyalarda zaman içinde bazı değişikliklere gittik. Eskiden takunya derneği dahi vardı. Son biz kaldık. Bu mesleği sürdüren son nesiliz. Mesleğimizi çok seviyoruz ve devam ettireceğiz. Osmanlının mirası emanetimizdir" dedi.

'AMACIMIZ MESLEĞİN KAYBOLMASINI ENGELLEMEK'

Kardeşlerden Mehmet Günay ise, takunyanın kullanım alanlarının daraldığını belirterek şunları söyledi:

"Baba mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Eskiden her evde kullanılırdı. Şimdi tüketim alanları daraldı. Hamamlarda kullanılıyor. Mesleğimizi çok sevdiğimiz için inatla bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Takunyayı günümüze uyarladık ve güncelledik. İnternet ortamında da satış yapıyoruz. Boya yaparak farklı renklerde takunyalar üretiyoruz. Hamam tası ve takunyayı bir takım olarak yaptık. Farklı renklerde takunya ve tas takımları üretiyoruz. Amacımız bu mesleğin kaybolmasını engellemek. Bu meslek İnegöl için bir değerdir. Okullarda kaybolmaması adına öğretilmesi büyük arzumuzdur. Gerekirse bizde bu konuda destek veririz. Takunya üretimi Osmanlı döneminden gelen bir meslek. 700 yıllık mirası yaşatmaya çalışıyoruz."

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