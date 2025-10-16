İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenlendi. Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programda İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve Genel Sekreter Abdullah Yasir Şahin medya yöneticileriyle bir araya geldi. Basın toplantısında 75. yıl kapsamında yıl boyunca düzenlenecek sergiler, belgesel gösterimleri, anma programları, ilim buluşmaları ve özel yayın projeleriyle cemiyetin tarihsel mirasının geniş kitlelere ulaştırılmasının amaçlandığı vurgulandı. Bu kapsamda Genel Sekreter Şahin tarafından cemiyetin köklü geçmişini yansıtan "Hatıradan Hafızaya-75. Yıl Hatıratı" kitabı ve belgeseli, gençlik ve mezun buluşmaları, uluslararası ilim toplantıları, sosyal sorumluluk ve gönüllülük temelli projeler tanıtıldı.

"O GÜN ATILAN BU ADIM, BUGÜN MİLYONLARCA GENCİN HAYATINA DOKUNAN BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜ"

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, cemiyetin kurucularının Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada karar verebilen bir ülke haline gelmesine hizmet ettiklerini vurgulayarak, "İlim Yayma Vakfı olarak biz de yakın zamanda 50. yılımızı geride bıraktık. 50. yılımızla ilgili çalışmalar tertip ettik. Aynı döneme denk gelen deprem münasebetiyle deprem bölgesi yoğunluklu olmak üzere okullarda 50. yıl kütüphaneleri yapmış olduk. İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye'deki bu 75 yıllık İlim Yayma geleneği, hem ülkemizin tarihiyle çok ilişkili, sosyal tarihiyle çok irtibatlı, ülkemizdeki bazı önemli gelişmelerle çok irtibatlı. Bu cemiyeti, aileyi kuran o öncü şahıslar belki de bu milleti uçurumun kenarından almaya vesile olmuş insanlardır. Nedir o uçurumun kenarı? Varoluş meselemizdir. Kendi kimliğimizle, kültürümüzle varoluş meselemiz noktasında, cemiyeti kuran insanlar, bu milletin uçurumun kenarından alınmasına vesile olmuştur. Bugün yeniden Türkiye bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse, bugün yine bu ülkede bin yıla sarih kültürümüz, inancımız, geleneklerimiz yaşatılıyorsa gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler, akademisyenler belki de aracı olmuş diye düşünebiliriz. Bugün bu nöbeti tutan, hizmeti idame eden ve bizlerden sonra gelenler de bu bayrağı çok daha yükseklere, 21. yüzyıla damga vurma iddiası olan Türkiye Yüzyılı hikayesinde önemli birer yapı taşı olmaya vesile olacak şekilde çalışsınlar inşallah diyorum" ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise cemiyetin kuruluşunu anlatarak, "Bir asır önce cemiyet-i ilmiyeleri kuran irade, 1951 yılında farklı kimliklerle ama aynı ideallerle memleket için yeniden inisiyatif aldı. 68 idealist insan, milletin bağrından doğan bir inançla, İlim Yayma Cemiyeti'ni kurdu. Kurucularımız arasında kimler yoktu ki; Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin vakıf mallarının korunması görevini üstlenen ilk Genel Başkanımız Avukat Seniyüddin Başak, işgal yıllarında İstanbul Maçka Silahhanesi'ndeki silahları hurdaya çıkararak Anadolu'ya ulaştıran ve Kuva-yı Milliye'ye destek veren General Ömer Cemal Karabekir, Mehmet Akif Ersoy'un yanında Sebilürreşad Dergisi'nde yazıları yayımlanan Hasan Hikmet Demirbağ, Çanakkale, Kut'ül Amare ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yapmış, gazi unvanı ve İstiklal Madalyası sahibi Emekli Kurmay Albay Vehbi Bilimer, emekli Hakim Abdulkavi Beşer, hayırsever iş insanı Hacı Nazif Çelebi ve daha nice kadirşinas isim. O gün atılan bu adım, bugün milyonlarca gencin hayatına dokunan bir eğitim seferberliğine dönüştü. 10 Şubat 1953'te Bakanlar Kurulu kararıyla 'kamu yararına çalışan dernek' statüsü kazandık. İlim Yayma Cemiyeti, yalnızca bir dernek değildir. O, bu toprakların mayasıyla mayalanmış, medeniyet hamlesinin adı, din eğitiminin hasretini çeken gönüllüler hareketidir" ifadelerini kullandı.

"CEMİYETİMİZ, DEĞİŞEN DÜNYANIN ŞARTLARINI HEP DOĞRU OKUDU"

Cemiyetin ülkenin dört bir yanında gençlere hizmet verdiğini vurgulayan Tülün, "Bugün 186 şube, 158 yurt ve 112 eğitim merkeziyle Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gence hizmet vermeye gayret ediyoruz. Anadolu'dan gelen evlatlarımız arasında büyük bir sosyal ağ ve güçlü bir gönül bağı kurduk. Hazırladığımız eğitim, rehberlik ve liderlik programlarıyla kendi kaynaklarıyla irtibatlı, dünyayı doğru okuyabilen bilim insanları, öncüler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki şubelerimizde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle Marifet Okulu Programı uyguluyoruz. İstanbul'da eğitim, hukuk, tıp ve psikoloji bölümü öğrencilerine yönelik başlattığımız kariyer programlarını Anadolu'daki şubelerimize modellemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Valide-i Atik Eğim Merkezi gibi tarihi mekanlarda İslami ilimler ve sosyal bilimler öğrencilerine yönelik ihtisas projelerimize devam ediyoruz. Ulusal düzeydeki eğitim ve gençlik çalışmalarımızı, mezunlarımız marifetiyle Arjantin, Makedonya gibi ülkelerde başlattık, Afrika ve Asya ülkeleriyle ilgili altyapı hazırlıklarımız devam ediyor. Cemiyetimiz, değişen dünyanın şartlarını hep doğru okudu. Bugüne kadar tüm çalışmalarımızda şu üç ilkeye sadık kaldık; doğru işi tespit etmek, doğru yöntemi seçmek ve doğru işte sebat etmek. Bugün, İlim Yayma çatısı, cemiyet, vakıf, şube ve gönüllüleriyle ilmin, irfanın ve hizmetin birleştiği büyük bir ekosistem oluşturmuştur" şeklinde konuştu.

"GELECEK, BİLGİYLE YOĞRULMUŞ FAZİLETİN ELLERİNDE YÜKSELECEKTİR"

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yılı kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğine dikkat çeken Tülün, "İçinde bulunduğumuz şu günlerden itibaren şubelerimiz, yurtlarımız ve genel merkezimiz bünyesinde yıl boyunca 75. yıl organizasyonu bağlamında bir dizi etkinlik serisi gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 75 yıl önce yola çıkan öncü kuşak, 'bir milleti ihya edecek yolun ilimden geçtiğini' biliyordu. Bugün biz de o inançla diyoruz ki; gelecek, bilgiyle yoğrulmuş faziletin ellerinde yükselecektir. Yeni dönemde dijital çağın imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunacağız, uluslararası eğitim programlarımızla gönül coğrafyamızın her köşesine ulaşacağız, değerlerini bilen, çağını anlayan, insanlığa katkı sunan bir nesil yetiştirmeye devam edeceğiz. Biz, geçmişine saygılı, geleceğine umutla bakan bir kurumuz. 75. yılımızda, geçmişten aldığımız güçle, geleceğe daha kararlı adımlarla yürümeye hazırız" diye konuştu.