79. Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

AA 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:26

Organizasyon, kırmızı halı töreni ve canlı yayın olmadan gerçekleştirildi.

Kazananlar, "Golden Globe" resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Altın Küre Ödülleri'nin Twitter hesabında, "79. Yıllık #GoldenGlobes'a hoş geldiniz. Bu yıl işler biraz farklı görünebilir ancak şimdi bazı muazzam yetenekleri kutlamak ve alkışlamak için buradayız! Gecenin bizi nereye götüreceğini dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi:

- SİNEMA

Drama dalında en iyi film "The Power of the Dog", komedi ya da müzikal dalında en iyi film "West Side Story", drama dalında en iyi kadın oyuncu "Nicole Kidman- Being the Ricardos", drama dalında en iyi erkek oyuncu "Will Smith- King Richard", müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu "Rachel Zegler- West Side Story", drama dalında en iyi erkek oyuncu "Andrew Garfield- tick, tick... Boom!", en iyi yardımcı kadın oyuncu "Ariana DeBose- West Side Story", en iyi yardımcı erkek oyuncu "Kodi Smit-McPhee- The Power of the Dog", en iyi animasyon "Encanto", en iyi yabancı film "Drive My Car" (Japonya yapımı), en iyi senaryo "Kenneth Branagh- Belfast", en iyi yönetmen "Jane Campion- The Power of the Dog", en iyi orijinal şarkı "No Time to Die- Billie Eilish", en iyi müzik "Hans Zimmer- Dune".

- TELEVİZYON

En iyi drama dizisi "Succession", en iyi komedi dizisi "Hacks", en iyi mini dizi "The Underground Railroad", drama dalında en iyi kadın oyuncu "Michaela Jae Rodriguez- Pose", drama dalında en iyi erkek oyuncu "Jeremy Stron- Succession", komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu "Jean Smart- Hacks", komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu "Jason Sudeikis- Ted Lasso", mini dizide en iyi kadın oyuncu "Kate Winslet- Mare of Easttown", mini dizide en iyi erkek oyuncu "Michael Keaton- Dopesick", en iyi yardımcı erkek oyuncu "O Yeung-su- Squid Game", en iyi yardımcı kadın oyuncu "Sarah Snook- Succession".

- HFPA ÇEŞİTLİLİĞE ÖNEM VERMEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), farklı kesimlerden üyelerinin olmadığına ilişkin eleştirilerin artmasının ardından, Şubat 2021'de siyahilere üyelik vereceğini duyurmuştu.

HFPA, kapsayıcılık ve çeşitlilik ile ilgili soru işaretleri ve etik dışı uygulamaların olduğunun ortaya çıkmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

Stüdyolar ve reklam ajansları, ödülleri boykot etmekle tehdit ederken, Tom Cruise, üç Altın Küre'sini iade etmiş, birçok ödül sahibi sosyal medyada HFPA'yı kınamıştı.

Uzun süredir yayın ortakları olan NBC, Mayıs 2021'de 2022 Altın Küre'yi yayınlamayacağını duyurmuştu.

Güney California merkezli bir kuruluş olan HFPA'nın şu anda çoğunluğunu kadın üyelerin oluşturduğu 87 üyesi var. Üyeler, dünya çapında filmler ve dizilerle ilgili haberler yapan uluslararası gazetecilerden oluşuyor.

HFPA'nın son 20 yıldır siyahi bir üyesinin olmadığı biliniyor.