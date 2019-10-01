Bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak olan Boğaziçi Film Festivali, özel bir filmi, açılış filmi olarak sinemaseverlerle buluşturacak. 72. Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olarak da gösterilen Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde ünlü oyuncu Vincent Cassel’in yer aldığı “The Specials” filmi 18 Ekim açılış töreninin hemen ardından gösterilecek.

7. Boğaziçi Film Festivali Uluslararası Yarışma filmleri de belli oldu. Dünyanın dört bir yanından uluslararası festivallerde dünya prömiyerlerini yapan filmler, En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve Jüri Özel Ödülleri olmak üzere 5 ödül için yarışacaklar.

TÜRKİYE GALALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Boğaziçi Film Festivali’nin yılın beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacağı “Dünya Sineması” bölümünde Brian Welsh’in “Beats”, José Luis Cuerda’nın “Some Time Later”, Sam de Jong’un Berlin Film Festivalinden Kris-tal Ayı Ödülü alan filmi “Goldie”, Xierzati Yahefu’nun “The Composer”, Juris Kursietis’in Cannes Film Festivali’nde "Director's Fortnight" kategorisinde ses getiren filmi “Oleg”, Bart Freundlich’in Julianne Moore’lu Sundance Film Festi-vali’nde beğeni toplayan “After The Wedding” ile usta yönetmen Werner Her-zog’un dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivalinde yaptığı filmi “Family Romance, LLC” filmleri gösterilecek.