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8 Aralık’a kadar uzatıldı

Ara Güler’in gözünden İstanbul’un 1950’lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini süren “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” adlı sergi yoğun talep üzerine 8 Aralık 2019’a kadar uzatıldı.

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Sergi, İstanbul Modern, Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

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