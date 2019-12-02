8 Aralık’a kadar uzatıldı Ara Güler’in gözünden İstanbul’un 1950’lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini süren “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” adlı sergi yoğun talep üzerine 8 Aralık 2019’a kadar uzatıldı.