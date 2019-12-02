8 Aralık’a kadar uzatıldı
Ara Güler’in gözünden İstanbul’un 1950’lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini süren “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” adlı sergi yoğun talep üzerine 8 Aralık 2019’a kadar uzatıldı.
Sergi, İstanbul Modern, Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.
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