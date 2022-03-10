8 ayda 10 çalışanın attığı düğümlerle tamamlandı! Birleşik Krallık'a gönderildi

AA 10 Mart 2022 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:33

Kök boya ve el ipiyle geleneksel halıların dokunduğu ilçede, 50'ye yakın atölye yer alıyor.

Yaklaşık bin kişi geçimini bu işten sağlarken, dokunan paha biçilemez halılar, dünyanın birçok yerine gönderiliyor, yurt içi ve dışından gelen halıların restorasyonu da usta eller tarafından yapılıyor.



İlçede son olarak Selçuklu motifleriyle 780 bin ilmek atılarak dokunan halı, Birleşik Krallık'a gönderildi.

- "SELÇUKLU MİRASI DESENLERİMİZİ YENİDEN YAŞATMANIN ONURUNU VE GURURUNU YAŞIYORUZ"

Sultanhanı Belediye Başkanı ve halı atölyesi sahibi Fahri Solak, AA muhabirine, Sultanhanı ilçesinin dünyada halı restorasyon merkezi olarak kabul edildiğini söyledi.

İlçenin kök boya ve el ipiyle dokunan halılarla ününe ün kattığını vurgulayan Solak, "Türkiye'den İngiltere, Fransa ve ABD'ye ihraç edilen el dokuma halılarının yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. Birleşik Krallık'ta bulunan bir saraydan Selçuklu motifleri olan bir halı siparişi aldık. 120 metrekarelik halımızı ilçemizde bulunan kadınlarımız kök boya ve el ipinden dokudu. Selçuklu mirası desenlerimizi yeniden yaşatmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "SULTANHANI USTALARI SULTANLARIN SARAYINA PEK ÇOK HALI ÜRETTİ"

Solak, halıcılığın ilçe halkının geçim kaynağı olduğunu, bu sektörde Sultanhanı'nın önemli bir yerde bulunduğunu dile getirdi.

Halıları ilmek ilmek işleyerek dokuduklarını, tamirini ve bakımını yaptıklarını vurgulayan Solak, şöyle konuştu:

"Halımız, 25'e 25 düğüm kalitesinde. Bu, düğüm sıklığı anlamına geliyor. Halı, 8 ayda 10 çalışanın attığı düğümlerle tamamlandı. Dört ay da kök boya ve yün işleriyle uğraştık, yani halımız yaklaşık bir yılda hazırlandı. Sultanhanı ustaları sultanların sarayına pek çok halı üretti. ABD'de bir saraya halı gönderdik ardından İngiltere'deki Buckingham Sarayına yine halı gönderdik. Bu halımız da Birleşik Krallık'taki bir saraya gidiyor. Bunlar bizi çok sevindiriyor. Halılarımızla hem ülkemizi hem de ilçemizi tanıtıyoruz. Ustalarımız, halı sektöründe en iyisini yapmak için sürekli kendilerini geliştiriyor. Hem imalat hem de restorasyon en güzel halılar burada yapılıyor."