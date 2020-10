8. Boğaziçi Film Festivali biletleri satışta

13 Ekim 2020 Salı 10:55 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 10:55

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali, Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki Genelge’de yer alan tüm tedbirleri uygulayarak seyircisini ağırlamaya hazırlanıyor.

BİLETLER İÇİN MOBİLET!

Film gösterimlerinin fiziki olarak Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği 8. Boğaziçi Film Festivali, 30 ülkeden 60 filmlik zengin bir programı seyircisiyle buluşturacak.

Festival biletleri gündüz seansları (13.00 ve 15.30) için 10 TL, akşam seansları (18.00 ve 21.00) için 15 TL olarak belirlendi. Festivalin yarışmalı kategorilerinde yer alan kısa film gösterimleri ise 5 TL!

Bugün satışa sunulan festival biletleri mobilet.com’dan alınabilecek.

Ayrıca festival takipçileri filmler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimleri www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecekler.

FESTİVAL, AÇILIŞINI “SUN CHİLDREN” FİLMİYLE YAPIYOR!

8. Boğaziçi Film Festivali’nin bu yılki açılış filmi, Majid Majidi'nin dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren ve Rouhollah Zamani'ye Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü kazandıran filmi “Sun Children” olacak. Beyond The Clouds filmiyle 5. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye prömiyerini yaparak festivalden En İyi Kurgu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle ayrılan Majid Majidi’nin son filmi Sun Children, geçimlerini zorlukla sağlayan Ali ve üç arkadaşının hikayesine odaklanıyor.

10 FİLM ALTIN YUNUS İÇİN YARIŞIYOR

Bu yılın önemli yerli yapımlarını bir araya getiren, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus ödülünü almaya hak kazanacak. Edebiyatçı, senarist ve yapımcı Tarık Tufan’ın başkanı olduğu ve yönetmen Ramin Matin, görüntü yönetmeni Taner Tokgöz, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve oyuncu Ecem Uzun’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek. 10 filmin jüri karşısına çıkacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Derviş Zaim’in “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Ensar Altay'ın “Kodokushi”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara”, Fatih Özcan’ın “Mavzer”, Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız”, Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” ve Ahmet Sönmez’in “Sadece Farklı” filmleri yarışacak.

8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerden “Kodokushi” ve “Sadece Farklı” dünya prömiyerlerini festivalde yaparken “Flaşbellek”, “Gelincik”, “Gölgeler İçinde”, “Koku”, “Kumbara”, “Mavzer” ve “Ölü Ekmeği” filmleri ise İstanbul’da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

ÇİN’DEN İTALYA’YA FARKLI ÜLKELERDEN 10 FİLM 50.000 TL’LİK BÜYÜK ÖDÜL İÇİN YARIŞIYOR

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl 10 film yer alıyor. Yönetmen, senarist ve yapımcı Joanna Kos-Krauze’nin jüri başkanı olduğu Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri arasında yönetmen Ismet Sijarina, Kazakistan Sinema Merkezi Başdanışmanı, yapımcı Anna Katchko, 7. Boğaziçi Film Festivali’nde “Homeward” ile En İyi Film Ödülü’nü kazanan Nariman Aliyev, FIPRESCI Üyesi ve Pula Film Festivali Artistik Direktörü Zlatko Vidackovic bulunuyor. Bu yıl 10 filmin jüri karşısına çıkacağı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda; Manijeh Hekmat’ın “Bandar Band”, Pjer Zalica’nın “Focus, Grandma”, Ensar Altay'ın “Kodokushi”, Chiara Bellosi’nin “Ordinary Justice”, Ahmet Sönmez’in “Sadece Farklı”, Svetla Tsotsorkova’nın “Sister”, Jing Wang’in “The Best is Yet to Come”, Ru Hasanov’un “The Island Within”, Jeanette Nordahl’ın “Wildland” ve Antoneta Kastrati'nin "Zana" filmleri yarışacak.

8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan tüm filmler Türkiye prömiyerini gerçekleştirirken “Kodokushi” ve “Sadece Farklı” hem ulusal hem de uluslararası yarışmada yer alacak!

KISA KURMACA VE KISA BELGESEL FİLMLER SEYİRCİSİNİ BEKLİYOR!

Yönetmenler Banu Sıvacı ve Cihan Sağlam ile film eleştirmeni Murat Tolga Şen’den oluşan Kısa Kurmaca Jürisi; Ulusal Kısa Kurmaca kategorisinde Mahsum Taşkın’ın “Binbir Gece”, Zeynep Dilan Süren’in “Büyük İstanbul Depresyonu”, Alperen Albayrak’ın “Derinlik Algısı”, Elif Hamamcı’nın “Geri Dönüşüm”, Emre Sert ve Gözde Yetişkin’in “Kısmet”, Volkan Girgin’in “Konuşma”, Gökalp Gönen’in “Lal”, Yeşim Tonbaz’ın “Münhasır”, Murat Uğurlu’nun “Tapınak”, Hüseyin Aydın Gürsoy’un “Toz Olmak”, Yavuz Akyıldız’ın “Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye” ve Onur Güler’in “Yara” filmlerini değerlendirecek. Uluslararası Kısa Kurmaca kategorisinde ise Linh Duong’un “A Trip to Heaven”, Anthony Nti’nin “Good Night”, Zhannat Alshanova’nın “History of Civilization”, Sameh Alaa’nın “I am Afraid to Forget Your Face”, Firas Khoury’nin “Maradona’s Legs”, Hristo Simeonov’un “Nina”, Pedro Peralta’nın “Perpetual Night”, Edgardo Pistone’nin “The Flies”, Farah Nabulsi’nin “The Present” ve Francesca Canepa’nın “The Silence of the River” filmlerini değerlendirecek.

Yazar Samed Karagöz ile yönetmenler Senem Bay ve Vuslat Saraçoğlu’ndan oluşan Kısa Belgesel Jürisi, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması için; Özgenur Gülerce’nin “Aşık Feymani”, Muhammed Emre Özdemir ve Hakan Demirel’in “Baraka”, Melih Aslan’ın “Bisikletçi”, Feyzi Baran ve Kamil Kahrama’nın “Bu da mı Gol Değil?”, Rıdvan Karaman’ın “Donuk Bakışlar”, Ahmet Keçili’nin “Seval”, Malaz Usta’nın “Sürgünde Bir Yıl” ve Fatih Ertekin’in “Yaylacı” belgesellerini değerlendirirken, Uluslararası Kısa Kurmaca Belgesel Film Yarışması içinse Mahdi Fleifel’in “3 Logical Exits”, Randa Maroufi’nin “Ceuta’s Gate”, Halima Ouardiri’nin “Clebs”, Gregoire Verbeke’nin “I Feel Your Eyes”, Nevena Desivojevic’in “Outside the Oranges are Blooming”, Adriano Valerio’nun “The Eagles of Carthage”, Alex Evstigneev’in “The Golden Buttons” ve Maja Novakovic’in “Then Comes the Evening” belgesellerini değerlendirecek.

FESTİVALİN GALALARI HEYECAN UYANDIRIYOR!

Boğaziçi Film Festivali'nin yılın beklenen filmlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapacağı “Galalar” bölümünde Philippe Falardeau’nun, J.D. Salinger’in ajansında çalışan hevesli bir gencin hikayesine odaklanan ve 70. Berlin Film Festivali’nin de açılış filmi olan “My Salinger Year”, Majid Majidi'nin aynı zamanda festivalin açılış filmi de olan “Sun Children”, Benedict Cumberbatch’ın başrol oynadığı ve dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan Dominic Cooke’nin “The Courier” ve 70. Berlin Film Festivali’nin Altın Ayı ödüllü Mohammad Rasoulof’un “There is No Evil” filmleri izleyici karşısına çıkacak.

BOSPHORUS FİLM LAB ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞİYOR!

8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Bosphorus Film Lab, bu yıl dijital olarak gerçekleştirilecek. Yabancı konukların dijital platformlar üzerinden katılımcılar ile buluşup etkin bir paylaşım alanının yaratılacağı Bosphorus Film Lab etkinlikleri, finalistlere özel olarak organize edilen eğitimler ve endüstri davetlilerine yönelik proje sunumları ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

COVID-19 ÖNLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ

23 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak 8. Boğaziçi Film Festivali gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 23 Haziran 2020 tarihli “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi” kapsamında alınacak tedbirlere uygun gerçekleştirilecek.

Boğaziçi Film Festivali, gösterimlerini COVID-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen seans saatleriyle birlikte seyircisini bu yıl da sinema salonlarında ağırlayacak. Tedbirler kapsamında sinema salonları, filmlerin başlama saatinden belirli bir süre önce hazır hale getirilecek ve filmler başlamadan önce mekâna kademeli olarak misafir almaya başlayarak kalabalık oluşumu engellenecek. Zeminde 1,5 metrelik fiziki mesafe koşullarını gösteren uyarılar olacak. Seyircilere girişte temassız ateş ölçümü yapılacak, 37,5 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde seyirci mekâna alınmayarak bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Bunun yanı sıra mekân girişinde el antiseptiği bulundurulacak ve seyirci/katılımcıların ellerini dezenfekte ettikten sonra salona girişleri sağlanacak. Seyircilerin sinema ve salon içinde maske kullanımının zorunlu olacağı festival süresince, sosyal mesafeye uygun şekilde ön ve yan sıralarda birer koltuk boşluk bırakılan bir oturma planı oluşturulacak. Film gösterimleri sırasında sinema salonlarının havalandırma sistemleri de salonları yüzde yüz taze havayla besleyecek şekilde çalışacak. Filmler bittikten sonra fuaye alanında kalabalık oluşması durumunda görevliler sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde çıkış sağlanması için yönlendirmeler yapacak. Danışma ve büfe bölümleri ile tuvaletlerde sıra oluşmasının engellemesine yönelik sosyal mesafe kuralına uygun yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılacak.