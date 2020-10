8. Boğaziçi Film Festivali seyircisine kavuşuyor

22 Ekim 2020 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 10:58

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında festival takipçilerini sinema salonlarında ağırlamaya hazırlanan 8. Boğaziçi Film Festivali, açılış filmi İranlı yönetmen Majid Majidi’nin son filmi Sun Children’ın gösterimiyle yarın başlıyor.

FESTİVALİN AÇILIŞI MAJİD MAJİDİ’NİN “SUN CHİLDREN” FİLMİ İLE YAPILIYOR

8. Boğaziçi Film Festivali’nin bu yılki açılış filmi, Majid Majidi'nin dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren ve Rouhollah Zamani'ye Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü kazandıran filmi Sun Children. Beyond The Clouds filmiyle 5. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye prömiyerini yaparak festivalden En İyi Kurgu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle ayrılan Majid Majidi’nin son filmi Sun Children, geçimlerini zorlukla sağlayan Ali ve üç arkadaşının hikayesine odaklanıyor. Filmin yarın akşamki gösterimi saat 21.00’da Beyoğlu ve Kadıköy Sineması’nda aynı anda gerçekleşecek.

BOSPHORUS FİLM LAB ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLERİYLE HEYECAN UYANDIRIYOR

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, etkinlikleriyle endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla çevrimiçinde buluşturacak. Yerli ve yabancı konukların dijital platformlar üzerinden katılımcılarla buluşup etkin bir paylaşım alanının yaratılacağı Bosphorus Film Lab’da paneller, sunumlar, söyleşiler, Instagram canlı yayın sohbetleri katılımcıların dolu dolu bir festival geçirmelerini sağlayacak.

FESTİVALDE YARIN

8. Boğaziçi Film Festivali’nin ilk gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler ve açılış filminin gösterimi yapılacak. Beyoğlu Sineması’nda 13.00 ve 15.30 seanslarında Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması’nda yer alan 3 Logical Exits, Ceuta’s Gate, Clebs, I Feel Your Eyes, Outside the Oranges are Blooming, The Eagles of Carthage, The Golden Buttons ve Then Comes the Evening’in gösterimleri yapılacak. 18.00 seansında Nasipse Adayız filminin gösterimi ekip katılımlıyla gerçekleşecek. 21.00 seansında ise sinemaseverler festivali açılış filmi Sun Children’ı izleme fırsatı bulacak. Sinemaseverler Kadıköy Sineması’nda ise 13.00 seansında Focus, Grandma, 15.30 seansında Zana, 18.00 seansında Ordinary Justice ve 21.00 seansında ise açılış filmi Sun Children’ı takip edecekler.

Sinemaseverler filmlere ait seans bilgileri ve fragmanlara festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşırlarken, filmlerle ilgili ayrıntılı bilgilere de www.bogazicifilmfestivali.com adresindeki festival kataloğundan erişebilirler.

BİLETLER İÇİN MOBİLET!

Film gösterimlerinin fiziki olarak Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği 8. Boğaziçi Film Festivali, 30 ülkeden 60 filmlik zengin bir programı seyircisiyle buluşturacak. Festival biletleri gündüz seansları (13.00 ve 15.30) için 10 TL, akşam seansları (18.00 ve 21.00) için 15 TL olarak belirlendi. Festivalin yarışmalı kategorilerinde yer alan kısa film gösterimleri ise 5 TL!

Festival biletleri mobilet.com’da…

COVID-19 ÖNLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ

23 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak 8. Boğaziçi Film Festivali gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 23 Haziran 2020 tarihli “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi” kapsamında alınacak tedbirlere uygun gerçekleştirilecek.

Boğaziçi Film Festivali, gösterimlerini COVID-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen seans saatleriyle birlikte seyircisini bu yıl da sinema salonlarında ağırlayacak. Tedbirler kapsamında sinema salonları, filmlerin başlama saatinden belirli bir süre önce hazır hale getirilecek ve filmler başlamadan önce mekâna kademeli olarak misafir almaya başlayarak kalabalık oluşumu engellenecek. Zeminde 1,5 metrelik fiziki mesafe koşullarını gösteren uyarılar olacak. Seyircilere girişte temassız ateş ölçümü yapılacak, 37,5 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde seyirci mekâna alınmayarak bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Bunun yanı sıra mekân girişinde el antiseptiği bulundurulacak ve seyirci/katılımcıların ellerini dezenfekte ettikten sonra salona girişleri sağlanacak. Seyircilerin sinema ve salon içinde maske kullanımının zorunlu olacağı festival süresince, sosyal mesafeye uygun şekilde ön ve yan sıralarda birer koltuk boşluk bırakılan bir oturma planı oluşturulacak. Film gösterimleri sırasında sinema salonlarının havalandırma sistemleri de salonları yüzde yüz taze havayla besleyecek şekilde çalışacak. Filmler bittikten sonra fuaye alanında kalabalık oluşması durumunda görevliler sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde çıkış sağlanması için yönlendirmeler yapacak. Danışma ve büfe bölümleri ile tuvaletlerde sıra oluşmasının engellemesine yönelik sosyal mesafe kuralına uygun yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılacak.