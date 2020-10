8. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak kısa filmler ve jüri üyeleri belli oldu

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:15 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:15

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel film yarışmaları finalistleri ile finalist filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI 22 KISA KURMACA FİLM JÜRİ KARŞISINDA

Festivalin ulusal ve uluslararası kısa kurmaca film yarışmalarında yer alan filmleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında; ilk filmi Güvercin’in 68. Berlin Film Festivali’nin Generation bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdiği yönetmen Banu Sıvacı, “Uzun Zaman Önce” ile 7. Boğaziçi Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ile ayrılan yönetmen Cihan Sağlam ile kurduğu Öteki Sinema sitesinde sinema yazılarına başlayan, Online Film Critics Society üyesi ve film eleştirmeni Murat Tolga Şen yer alıyor.

ULUSAL KISA KURMACA FİLM YARIŞMASI’NDA 12 KISA FİLM

476 filmin başvuruda bulunduğu Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması’nda; Mahsum Taşkın’ın Şırnak’ın bir köyünde yaşayan Seyithan’ın, öğretmeninin verdiği Binbir Gece Masalları kitabıyla değişen hayatını anlatan “Binbir Gece”, Zeynep Dilan Süren’in İstanbul’da yaşayan Didem ve Ayşe isminde iki genç kadının kendileri için geçmek bilmeyen zaman diliminde yaşadıklarına odaklanan “Büyük İstanbul Depresyonu”, Alperen Albayrak’ın genç ve başarılı bir yüzücü olan Ferhan’ın annesine ait olan rekoru kırmak istemesi ve hastalığı nedeniyle geçirdiği stresli günleri işleyen “Derinlik Algısı”, Elif Hamamcı’nın her kazdığı çukurda kendi ölümünü merak eden bir mezarcının defin işlemi sırasında yaşadığı sıra dışı bir olayı anlatan “Geri Dönüşüm”, Emre Sert ve Gözde Yetişkin’in genç bir kızın, istediği kişiyle evlenmek için babasıyla girdiği pazarlık sonucunda ailesinin saklı kirli çamaşırlarını ortaya döktüğü “Kısmet”, Volkan Girgin’in anne ve babasının farklı yaşlarında “konuş” ve “konuşma” dediği bir çocuğun hayattan kopuşunu işleyen “Konuşma”, Gökalp Gönen’in hiçlikten gelen bir kelimeyle doğan yaratığa odaklandığı “Lal”, Yeşim Tonbaz’ın uzun zamandır hasta olan genç kızının ölümünün ardından yapayalnız kalan Fazilet’in kızının cenaze töreninde eline tutuşturulan bir paketle birlikte sürüklenmesini anlatan “Münhasır”, Murat Uğurlu’nun bir konteyner parkında gece bekçisi olan Mevlüt’ün her akşam tekrarlanan bir gizemli otobüs ziyaretiyle değişen hayatını odağına alan “Tapınak”, Hüseyin Aydın Gürsoy’un eşiyle Fransa’da çalışan Elif’in, oğluna daha iyi bir gelecek sunmak için Türkiye’ye dönüp dönmeme konusunda yaşadığı çatışmaya odaklanan “Toz Olmak”, Yavuz Akyıldız’ın bir baba-oğul ilişkisi üzerinden insanlar arasındaki iletişimsizliğin, yabancılığın ve bağımlılık ilişkisinin mikro düzeyde bir izdüşümünü ortaya koymaya çalışan “Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye” ve Onur Güler’in oğlu Mert’in doğum günü kutlaması sırasında aldığı telefonla, ölüm raporu hazırlamak üzere yaşlı bir adamın evine giden Doktor Bahar’ın görevi sırasında yaşadığı ikilemi işleyen “Yara” isimli filmleri yarışacak.

ULUSLARARASI KISA KURMACA FİLM YARIŞMASI’NDA VİETNAM’DAN FİLİSTİN’E FARKLI COĞRAFYALARDAN 10 KISA FİLM JÜRİ KARŞISINA ÇIKIYOR!

Uluslararası Kısa Kurmaca Film Yarışması’nda Linh Duong’un 50 yaşındaki Tam’ın bir tur otobüsünde lise aşkıyla karşılaşmasını konu edinen “A Trip to Heaven”, Anthony Nti’nin Gana'da güneşli bir günde iki çocuğun yanına yaklaşan bir yabancının onları beklenmedik bir yolculuğa çıkarmasını anlatan “Good Night”, Zhannat Alshanova’nın Indira'nın hayatına yeniden başlamaya ve Londra'ya taşınmaya karar vermesi sonucu son gününde geride ne bırakacağını keşfetmeye cesaret etmesini konu edinen “History of Civilization”, Sameh Alaa’nın 82 gündür ayrı kaldığı sevdiğiyle yeniden bir araya gelmek için çabalayan bir adamın hikayesine odaklanan “I am Afraid to Forget Your Face”, Firas Khoury’nin 1990 Dünya Kupası sırasında Dünya Kupası albümünü tamamlayarak atari kazanmak isteyen iki Filistinli çocuğun Maradona’nın bacaklarının olduğu son çıkartmayı aramalarını anlatan “Maradona’s Legs”, Hristo Simeonov’un 13 yaşındaki Nina’nın kendisini yankesicinin elinden kurtarmaya hazırlandığı günlere odaklanan “Nina”, Pedro Peralta’nın sığındığı ailesinin evine gelen iki Falangist Muhafızın kendisini ölüme götüreceğini anlayan Paz’ın yeni doğan kızını son bir kez emzirmesini işleyen “Perpetual Night”, Edgardo Pistone’nin bir grup gencin inişli çıkılı maceralarına odaklandığı “The Flies”, Farah Nabulsi’nin evlilik yıldönümünde Yusef ve kızı Yasmine’in karısına hediye almak için Batı Şeria'ya doğru çıktığı yolculuğu anlatan “The Present” ve Francesca Canepa’nın 9 yaşındaki Juan’ın Amazon Nehri’nin yakınlarındaki yağmur ormanlarına yaptıkları yolculukta babası hakkındaki gerçeği öğrendiği “The Silence of the River” filmleri yarışacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI 16 KISA BELGESEL JÜRİ KARŞISINDA!

Festivalin ulusal ve uluslararası kısa belgesel film yarışmalarında yer alan belgeselleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında TRT World’de yayınlanan günlük kültür-sanat programı Showcase’in yapımcısı olan, yazar Samed Karagöz, kısa belgesel filmi Amca ile 7. Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Belgesel ödülünü kazanan yönetmen Senem Bay ve Borç isimli uzun metraj filmi, ulusal ve uluslararası pek çok festivalde yarışan, 2018 yılında gerçekleştirilen 6. Boğaziçi Film Festivali’nden En İyi Kurgu ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle ayrılan Vuslat Saraçoğlu yer alıyor.

ULUSAL KISA BELGESEL FİLM YARIŞMASI’NDA 8 BELGESEL

Bu yıl 108 kısa belgeselin başvuruda bulunduğu Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması’nda Özgenur Gülerce’nin Çukurova aşıklık geleneğinin yaşayan son temsilcilerinden 77 yaşındaki Türk halk şairi Osman Taşkaya’nın hayat hikayesini aktaran “Aşık Feymani”, Muhammed Emre Özdemir ve Hakan Demirel’in Adana’nın kenar mahallelerinde güvercin besleyen insanların yaşamlarına ayna tuttuğu “Baraka”, Melih Aslan’ın genç bir bisikletçinin ilk maraton yarışına katılıp Güney Afrika gettolarının ötesinde bir hayatı hayal etmeyi öğrenmesini anlattığı “Bisikletçi”, Feyzi Baran ve Kamil Kahrama’nın hayatı boyunca futbolun peşinde koşan ve 48 yaşında lisanslı futbolcu olan Azize’nin hikayesine ortak eden “Bu da mı Gol Değil?”, Rıdvan Karaman’ın şizofreninin sisleri arasında, hakikate dair esrik bir içgörü ve öznelerin birbirine karıştığı bir kardeşlik hikayesini sunan “Donuk Bakışlar”, Ahmet Keçili’nin cezaevinde dünyaya gelen Seval’in yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen çocuk ruhunu hiç yitirmeden Adana’nın Aladağ ilçesinin dağlarında babası ve kedisi ile birlikte mütevazi bir yaşam sürdürmesini anlatan “Seval”, Malaz Usta’nın genç ve yalnız bir Suriyeli göçmenin, ülkesinin dışında İstanbul’da geçirdiği ilk yılın hikayesini işleyen “Sürgünde Bir Yıl” ve Fatih Ertekin’in Şavşat'ın İmerhev bölgesinde yaşayan Gürcülerin asırlardır sürdürdüğü yaylacılık kültürünü konu alan “Yaylacı” isimli belgeseller yarışacak.

GANA’DAN PORTEKİZ’E FARKLI COĞRAFYALARDAN 8 KISA BELGESEL ULUSLARARASI KISA BELGESEL YARIŞMASI’NDA

Bu yıl 8 kısa belgeselin jüri karşısına çıkacağı Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması’nda Mahdi Fleifel’in genç Filistinlilerin mülteci kamplarındaki yaşamla başa çıkmak için seçtikleri farklı “çıkışlar” üzerine sosyolojik bir meditasyon olan “3 Logical Exits”, Randa Maroufi’nin Fas topraklarındaki özerk bir İspanyol şehri olan Ceuta'nın pazarlarındaki kaçakçılığı belgeleyen “Ceuta’s Gate”, Halima Ouardiri’nin Fas'ta bir barınakta, sahiplenilmeyi bekleyen 750 köpeğin hikayesi “Clebs”, Gregoire Verbeke’nin atı Asefa’yı tekrardan kazanmak istediği yarışa hazırlayan Mahmud’ın hikayesine odaklanan “I Feel Your Eyes”, Nevena Desivojevic’in dağların tepesinde, kaybolan bir köyde tek başına yaşayan bir adamın hikayesini beyazperdeye taşıyan “Outside the Oranges are Blooming”, Adriano Valerio’nun Fas'a karşı oynanan Afrika Kupası Finalinde tüm ülkenin arkasında durduğu takımlarının hikayesini anlatan “The Eagles of Carthage”, Alex Evstigneev’in genç yaşta orduya katılan sıradan erkek çocuklarının sabrını gösterdiği “The Golden Buttons” ve Maja Novakovic’in Doğu Bosna’nın tepelerinde izole yaşayan iki büyükannenin acı tatlı yaşamına ortak eden “Then Comes the Evening” belgeselleri yarışacak.

KISA FİLM YÖNETMENLERİNE 70.000 TL ÖDÜL!

Festivalin ilk yılından itibaren kısa filme olan desteği sürerek, Ulusal Kısa Kurmaca Film, Ulusal Kısa Belgesel Film, Uluslararası Kısa Kurmaca Film, Uluslararası Kısa Belgesel Film olmak üzere yarışmalı dört farklı kategoride devam edecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı Ulusal Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Kurmaca film yarışmalarında en iyi filmler 10.000 TL’lik ödüle, ulusal kısa kurmaca kategorisinde bir film İstanbul Medya Akademisi tarafından genç kısa filmcileri desteklemek için verilen 5.000 TL’lik İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü’ne uzanırken, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Belgesel film yarışmalarında da en iyi filmlere 10.000 TL para ödülü verilecek. Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler aynı zamanda 25.000 TL’lik Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması

10001 GECE – Mahsum Taşkın

BÜYÜK İSTANBUL DEPRESYONU – Zeynep Dilan Süren

DERİNLİK ALGISI – Alperen Albayrak

GERİ DÖNÜŞÜM – Elif Hamamcı

KISMET – Emre Sert, Gözde Yetişkin

KONUŞMAK – Volkan Girgin

LAL – Gökalp Gönen

MÜNHASIR – Yeşim Tonbaz

TAPINAK – Murat Uğurlu

TOZ OLMAK – Hüseyin Aydın Gürsoy

YAĞMUR, ŞNORKEL VE TAZE FASULYE – Yavuz Akyıldız

YARA – Onur Güler

Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması

AŞIK FEYMANİ – Özgenur Gülerce

BARAKA – Muhammed Emre Özdemir, Hakan Demirel

BİSİKLETÇİ – Melih Aslan

BU DA MI GOL DEĞİL? – Fevzi Baran, Kamil Kahraman

DONUK BAKIŞLAR – Rıdvan Karaman

SEVAL – Ahmet Keçili

SÜRGÜNDE BİR YIL – Malaz Usta

YAYLACI – Fatih Ertekin

Uluslararası Kısa Kurmaca Film Yarışması

A TRIP TO HEAVEN - Linh Duong, Vietnam

GOOD NIGHT - Anthony Nti, Gana, Belçika

HISTORY OF CIVILISATION - Zhannat Alshanova, Kazakistan

I AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE - Sameh Alaa, Mısır, Katar, Fransa, Belçika

MARADONA'S LEGS – Firas Khoury, Filistin, Almanya

NINA - Hristo Simeonov, Bulgaristan

PERPETUAL NIGHT - Pedro Peralta, Portekiz, Fransa

THE FLIES - Edgardo Pistone, İtalya

THE SILENCE OF THE RIVER - Francesca Canepa, Peru

THE PRESENT - Farah Nabulsi, Filistin

Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması

3 LOGICAL EXITS – Mahdi Fleifel, Lübnan, Birleşik Krallık

CEUTA’S GATE - Randa Maroufi, Fransa

CLEBS – Halime Ouardiri, Kanada, Fas

I FEEL YOUR EYES - Gregoire Verbeke, Belçika

OUTSIDE THE ORANGES ARE BLOOMING – Nevena Desivojevic, Portekiz, Sırbistan

THE EAGLES OF CARTHAGE – Adriano Valerio, Fransa, Tunus, İtalya

THE GOLDEN BUTTONS – Alex Evstigneev, Rusya

THEN COMES THE EVENING – Maja Novakovic, Sırbistan, Bosna-Hersek