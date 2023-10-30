8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali 9 Kasım'da başlıyor

Bu yıl 9-16 Kasım tarihleri arasında sekizinci kez gerçekleşecek olan, "Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam ederek kısa filmcilere değerli fırsatlar sunan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ana jüri üyeleri açıklandı. Açıklanan ana jüri ile yapım destek jürisi başarılı yönetmen, yazar ve akademisyenlerden oluşuyor.

ANA JÜRİDE KİMLER VAR?

9 Kasım'da saat 20.00'de Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde açılışının yapılacağı Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ana jürisi, yönetmen Mehmet Bahadır Er'in jüri başkanlığında; yönetmen Elif Sözen, yazar ve senarist Güven Adıgüzel, akademisyen Zeynep Merve Uygun ile yönetmen Bekir Bülbül'den oluşuyor. Yarışmada yer alan tüm filmler 5 değerli isim tarafından değerlendirilerek, ödülleri sahiplerine ulaştıracak. Festivalin bu yılki yapım destek jürisinde ise yönetmen Abdurrahman Öner, yapımcı İsmail Murat Erdağı ile yönetmen Yeşim Tonbaz yer alıyor. Tüm ödüller 16 Kasım'da saat 20.00'de Atlas Sineması'nda gerçekleşecek olan törenle genç sinemacılara takdim edilecek.

TOPLAM ÖDÜL 125 BİN TÜRK LİRASI

16 Kasım'da Atlas Sineması'nda yapılacak olan festivalin ödül töreninde en iyi kurmaca filme 15 bin TL, en iyi belgesel filme 15 bin TL, en iyi animasyon filme 15 bin TL, en iyi deneysel filme ise 7500 TL ödül verilecek. Bu yıl Ayşe Şasa anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü ise 7500 TL olarak sahibine kavuşacak. Lise kategorisinde verilecek ödüller ise şu şekilde: 1.lik Ödülü 7500 TL ve İSE (İstanbul Sinema Evi) tarafından sinema eğitimi, 2.lik ve 3.lük Ödülü de yine İSE tarafından verilecek sinema eğitimi olacak. Yapım Desteği Ödülleri'nde ise 2 en iyi projeden birine İSE tarafından 30 bin TL nakdi destek, diğer en iyi projeye ise Unity Production tarafından post prodüksiyon hizmet ödülü verilecek.

DOLU DOLU BİR FESTİVAL HAFTASI

Festival aynı zamanda yoğun bir programla sinemaseverleri bekliyor. Kısa film gösterimlerinin yanı sıra festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek plan masa buluşmaları, atölye ve paneller yapılacak. İşitme ve görme engelli bireyler içinse bazı gösterimler tamamıyla erişilebilir olarak ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile hayata geçirilecek. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sinema temalı bir kitap basılarak festival takipçileriyle paylaşılacak. Tüm film gösterimleri ise Atatürk Kültür Merkezi, Yeşilçam Sineması'nda yapılacak.