80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi senaryo ve müzikal/komedi filmi ödüllerini kazanan "The Banshees of Inisherin" filmiyle müzikal/komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü de Colin Farrell aldı.

En iyi yönetmen ödülünü kazanan Steven Spielberg'in otobiyografik filmi "The Fabelmans" drama dalında en iyi film ödülü alarak kazananlar arasında yer aldı.



Televizyon kategorisinde ise komedi dalında "Abbott Elementary", drama dalında "House of the Dragon" ve mini dizi dalında T"he White Lotus" ödül kazananlardan oldu.

Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi:

- SİNEMA

Drama Dalında En İyi Film: The Fabelmans

En İyi Yönetmen: Steven Spielberg (The Fabelmans)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Banshees of Inisherin

En İyi Yabancı Film: Argentina, 1985 (Arjantin yapımı)

En İyi Animasyon: Guillermo del Toro's Pinocchio

En İyi Senaryo: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

En İyi Orijinal Şarkı: Naatu Naatu (Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj)

En İyi Orijinal Film Müziği: Babylon (Justin Hurwitz)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett (Tár)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Austin Butler (Elvis)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

- TELEVİZYON

En İyi Televizyon Draması: House of the Dragon

En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: The White Lotus

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Abbott Elementary

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Zendaya (Euphoria)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Kevin Costner (Yellowstone)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu: Amanda Seyfried (The Dropout)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: Evan Peters (Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Müzikal-Komedi/Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julia Garner (Ozark)

Müzikal-Komedi/Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Paul Walter Hauser (Black Bird)