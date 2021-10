9. Boğaziçi Film Festivali başladı

24 Ekim 2021 Pazar 14:28 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 14:28

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri ve Beyoğlu Belediyesi'nin Kurumsal Ev Sahipliği'nde, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış gecesi gerçekleştirildi. Festival programının da tanıtıldığı gecede ilk konuşmayı Festival Artistik Direktörü Emrah Kılıç yaptı. Festivalin bu yıl pandeminin gölgesinden biraz olsun kurtulduğunu, uluslararası katılımcılarla sinemaseverlere dolu bir program sunduklarını dile getiren Kılıç, konuşmasını festivale destek olan tüm kurumlara ve sponsorlara teşekkür ederek sonlandırdı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Beyoğlu'nun sinemanın kalbi olduğunu belirterek, "Her yıl başarıları artarak gelişen bir festivalin 9'uncusuna erişmek mutluluk verici. Türk sineması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı konuşmada, sinemanın kültürün önemli taşıyıcılarından biri olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak Sinema Genel Müdürlüğü ile bir yandan sinema sektörünün aktörlerine destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Misbah, sözlerine şöyle devam etti; "Sinema, iki gözün tanıklık ettiği ama esasen özün demlendiği bir sanat. Yaşamın ve insan hikayelerinin beyaz perdeye yansıyan sureti, her birimizin gönül dünyasının da yankısı bir yerde. Çünkü sinema çok sesliliktir. Boğaziçi Film Festivali, geçtiğimiz yıllarda uluslararası ağıyla çok başarılı işlere imza attı. Bugün de yeni bir heyecanla dünyanın pek çok farklı bölgesinden gelen filmleri 1 hafta boyunca İstanbullu sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

DANİS TANOVİC'E ONUR ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından Oscar Ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'e "Onur Ödülü" verildi.

Tanovic'e ödülünü Boğaziçi Film Festivali ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer takdim etti. Şanlıer, yaşadığı toplumun tarihinden, güncel meselelerinden, kültüründen ama en önemlisi toplumsal belleğinden kopmayan anlatısıyla çağdaş sinemanın en önemli temsilcilerinden biri olan Danis Tanovic'i Boğaziçi Film Festivali'nde ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Festivalden "Onur Ödülü"nü alan Danis Tanovic ise İstanbul'da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi ve "Bu gece gösterilecek filmim TRT ortak yapımı bir film. TRT'ye tüm desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. İçeriğinde bazı yerel espriler var, anlaşılması biraz zor olabilir ama nihayetinde mesajın size geçeceğini umuyorum." dedi.

Konuşmalar ve ödül takdimi sonrası, açılış filmi olan, Danis Tanovic'in "Not So Friendly Neighbourhood" filminin gösterimine geçildi. Gecenin sunuculuğunu ise Ezgi Aşık gerçekleştirdi.

"SABIRSIZLIK ZAMANI" FİLMİNİN EKİBİ İZLEYİCİYLE BULUŞTU

9.Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden "Sabırsızlık Zamanı"nın gösterimi bugün Atlas 1948 Sineması'nda film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

Gösterim sonrası Rıza Oylum moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye yapımcı Feyzi Baran, yönetmen Aydın Orak, oyunculardan Rıza Sönmez, çocuk oyuncular Mirza Zarg ve Mirhat Zarg, Ali Seçkiner Alıcı ve Feride Çetin katıldı. Yönetmen Aydın Orak filmin ortaya çıkış süreci hakkında; "Bu hikâye 15 yıllık bir geçmişi olan bir hikaye, bir resimden yola çıktım. Sitenin havuzuna girmeye çalışan birkaç çocuk görmüştüm. 15 yıl boyunca bir şeye evrilmeyi bekledi, ne olacağına bir türlü karar veremiyordum, son 5 yılda senaryo süreci başladı. Pandemiden önce çektik, sonra pandemi sürecinde de bizim için uzun bir kurgu süreci oldu. Film, geçen hafta Varşova'da ilk gösterimini yaptı. Burada da Türkiye'deki ilk gösterimini yapmış olduk." dedi.

Oyunculardan Feride Çetin, bu filmin bir Diyarbakır filmi olduğunu, uzun süredir şehri bu kadar güzel anlatan bir film olmadığını ve sinemada değer göreceğini düşündüğünü dile getirdi.

Oyuncular arasında yer alan Ali Seçkiner Alıcı ise filmin öneminden bahsederek; "Benim için filmin en değerli yanı bir dayanışma filmi olması, bunu çok önemsiyorum. Örneklerinin de çoğalmasını dilerim." dedi.

FESTİVALDE 24 EKİM PROGRAMI



9. Boğaziçi Film Festivali'nin ikinci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin gösterimleri ile Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in Masterclass etkinliği gerçekleşecek.

Atlas 1948 Sineması'nda saat 14.00'te "Masterclass: Danis Tanovic" etkinliği ile Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen sinemaseverlerle bir araya gelecek. 16.00 seansında; Ahmet Toklu'nun "Pota", 18.30 seansında; Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" ve 21.00 seansında; Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmlerinin gösterimi gerçekleşecek.

Sinemaseverler, Kadıköy Sineması'nda ise; 13.00 seansında; Wei Shujun'un "Ripples Of Life", 16.00 seansında; Chema Garcia Ibarra'nın "The Sacred Spirit", 18.30 seansında; Han Shuai'nin "Summer Blur" ve 21.00 seansında; Kiro Russo'nun "The Great Movement" filmlerini izleyebilecekler.

BİLETLER MOBİLET'TE!

7 gün sürecek Boğaziçi Film Festivali'nde, film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleşecek.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 TL, kısa film gösterimleri ise 5 TL'den mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.

Covid-19 Önlemleri Hakkında Önemli Bilgi

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid¬19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.