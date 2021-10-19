9. Boğaziçi Film Festivali için geri sayım başladı

19 Ekim 2021 Salı 16:31 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:45

Açılışını Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in 27. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdiği "Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmiyle yapacak olan festivale sayılı günler kaldı. Konusuyla dikkatleri üzerine çeken film, Türkiye prömiyerini festivalin açılış töreninin ardından yönetmen Danis Tanovic'in katılımıyla yapacak.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA "ALTIN YUNUS" İÇİN 10 FİLM YARIŞACAK!

Reis Çelik'in başkanlık edeceği ve Çiğdem Vitrinel, Erdem Tepegöz, Vildan Atasever ve Gökhan Atılmış'dan oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Sinan Sertel'in "İçimdeki Kahraman", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Koridor", Muhammet Çakıral'ın "Lacivert Gece", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı", Ahmet Toklu'nun, "Pota" ve Aydın Orak'ın "Sabırsızlık Zamanı" isimli filmleri yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Pota" ve "Sabırsızlık Zamanı" Türkiye prömiyerlerini festivalde yaparken "Anadolu Leoparı", "Bağlılık Hasan", "İçimdeki Kahraman", "İki Şafak Arasında", "Kafes", "Koridor", "Lacivert Gece" ve "Okul Tıraşı" filmleri ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilecek olan En İyi İlk Film Ödülü için ise "Anadolu Leoparı", "İki Şafak Arasında" ve "Pota" yarışacak.

Ayrıca Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki bir filme verilecek "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü"nü; Yapımcı ve Yönetmenler Cafer Özgül, Seyid Çolak ve Yiğit Nalçacı ile Film Yönetmenleri Derneği tarafından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin yönetmenlerinden birine verilecek "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen" ödülünü; Yönetmenler Orçun Benli, Hüseyin Karabey ve Atalay Taşdiken'den oluşan jüri belirleyecek.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA "ALTIN YUNUS" İÇİN 10 FİLM YARIŞACAK!

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan jüri karşısına çıkacak Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmleri arasında; Juja Dobrachkous'un "Bebia, My Only Desire", Susana Nobre'nin "Jack's Ride", Isabel Lamberti'nin "Last Days Of Spring", Shujun "Ripples Of Life", Han Shuai'nin "Summer Blur", Kiro Russo'nun "The Great Movement", Ahmet Toklu'nun "Pota", Chema Garcia Ibarra'nın "The Sacred Spirit" Cristina Grosan'ın "Things Worth Weeping For", Hajni Kis'in "Wild Roots" filmleri yer alıyor.

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda 10 film yer alıyor.

Eylem Kaftan, Mahdi Fleifel, ve Murat Uğurlu'dan oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında; Arda Ekşigil'in "Akıntı", Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti", Recep Bozgöz'ün "Benden Korkmana Gerek Yok", Belkıs Bayrak'ın "Cemile" Ramin Matin'in "Disonans", Abdullah Şahin'in "Hemnefes", Elif Eda Karagöz'ün "Jülide", Merve Bozcu'nun "Plastik Rüya", Adar Baran Değer'in "Soğuk", Emir Külal Haznevi'nin "Yüksek İrtifa Ya Da Şeylerin Tuhaflığı", Uluslararası Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında; Mehdi Fikri'nin "4AM", Samir Karahoda'nın "Displaced", Luo Runxiao'nın "Hair Tie, Egg and Homework Books", Yuan Yuan'ın "Heading South", Pom Bumsermvicha'nın "Lemongrassgirl", Leonardo Martinelli'nin "Neon Phantom", Linhan Zhang'in "The Last Ferry From Grass Island", Teymur Hajiyev'in "Towards Evening" , Rakan Mayasi'nin "Trumpets In The Sky" ve Andreea Cristina Bortun'ın "When Night Meets Dawn" filmleri yer alıyor

KISA BELGESEL YARIŞMA FİLMLERİ

Armin Hadzic, Diana Ashimova ve Ensar Altay' dan oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Kısa Belgesel Yarışma filmleri arasında; Enis Manaz'ın "Abella'nın Yolculuğu", Seyithan Kartal'ın "Çamur", Mehmet Emre Gül'ün "Geride Kalan", Mehmet Köprü'nün "Goca Yörüğün Tohumları", Yunus Tuncer ile Nesli Özalp Tuncer'in "Hıdırellez: Mahalleye Bahar Geldi", Nuray Kayacan Sünbül'ün "İçtima", Zuhal Kaya'nın "Kişi ve Mekan", Mehmet Akif Güler'in "Son Fotoğraf", Uluslararası Kısa Belgesel Yarışma filmleri arasında; Ben Donateo'nın "Burnt. Land of Fire", Anna Artemyeva'nın "Don't Hesitate to Come For a Visit, Mom", José Magro'nın "My Dream", Dorota Migas-Mazur'un "Raisa", Luigjina Shkupa'nın "Sigurimi", Maria Semenova'nın "The City Of Sun", Fariz Ahmedov'ın "The Last One", Gailė Garnelytė'nin "The Robot and The Butterfly" Katarzyna Warzecha'nın "We Have One Heart" ve Katarina Jazbec'in "You Can't Automate Me" filmleri yer alıyor.

Pitching Platformu'nda Bu Yıl 8 Proje Yarışıyor.

Bu yıl Georges Goldenstern, Kamila Morgisz ile Faruk Güven'den oluşan jüri karşısına çıkacak projeler arasında; yönetmen Mehmet Atan, Yunus Emre Özdemir ve yapımcı Ahmet Edebali'nin "Esma'dan Sonra", yönetmen Hikmet Kerem Özcan ve yapımcı Öykü Canlı'nın "Hakkı", yönetmen yapımcı Murat Pay'ın "Hayal Kuşu" yönetmen Mustafa Kara ve yapımcı: Olena Yershova Yıldız, Mustafa Kara'nın "Mevsimlerin Ardından", yönetmen Doğuş Algün ve yapımcı Burak Kaplan'ın "Ölü Mevsim", yönetmen Eyüp Boz ve yapımcı İffet Eren Danışman Boz'un "Orhan Usta", yönetmen yapımcı Halit Eke'nin "Paryalar için Bel Kanto" ile yönetmen Kerem Kuşçu ve yapımcı Nermin Aytekin'in "Yaz Işığı" yer alıyor.

Work in Progress Platformu'nda Bu Yıl 6 Proje Yarışıyor.

Work in Progress Platformu'nda Elma Tataragic, Aiste Račaitytė ve Serdar Can'dan oluşan jüri karşısına çıkacak projeler arasında; yönetmen Orkun Göntem ve yapımcı Tanay Abbasoğlu'nun "Arka Beşli", yönetmen Orçun Köksal ve yapımcılar Alara Hamamcıoğlu, Arda Çiltepe, Sinan Kesova'nın "Bars", yönetmen Bekir Bülbül ve yapımcı Halil Kardaş'ın "Bir Tutam Karanfil" yönetmen Ceren Şahan ve yapımcı Dilek İris'in "İç Bahçe", yönetmen Ümran Safter ve yapımcı Suraj Sharma'nın "Kabahat" ile yönetmen Emre Konuk ve yapımcı Uğur Veli'nin "Tahta Kılıç" yer alıyor.

FİRST CUT LAB'A 2 PROJE SEÇİLDİ

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan kurgu atölyesi First Cut Lab'ın Bosphorus Film Lab bünyesinde yer alacak projeler arasında; yönetmen Maryna Er Gorbach ve yapımcı Mehmet Bahadır Er, Sviatoslav Bulakovskyi'nin

"Klondike" ile yönetmen Mesut Keklik ve yapımcı Burak Yavuz'un "Bölge" yer alıyor.

First Cut Lab'ın direktörü Matthieu Darras'ın öncülüğünde belirlenen ekipte; First Cut Lab'ın Kurgu Danışmanı Benjamin Mirguet, Cairo Film Connection Yöneticisi Chadi Zeneddine, yapımcı Marija Razgute ile First Cut Plus Yöneticisi Ilaria Gomarasca yer alıyor.

DANİS TANOVİC VE CARLOS REYGADAS İSTANBUL'A GELİYOR

Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin bu yılki onur konukları Bosnalı yönetmen Danis Tanovic ve Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas.

Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic 24 Ekim Pazar günü masterclass etkinliği ile sinemaseverlerle buluşacak. Atlas 1948 sinemasında saat 14:00'de başlayacak olan etkinlikte usta yönetmen hem sinemaseverlerle bir araya gelecek hem de 2001'den bu yana filmografisine eklediği filmler ile edindiği bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Carlos Reygadas ise 29 Ekim Cuma günü düzenlenecek masterclass ile sinemaseverlerle buluşacak. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek olan etkinlik saat 18:30'da başlayacak.

Danis Tanovic ve Carlos Reygadas'ın masterclass etkinliklerine katılım için başvurular www.bogazicifilmfestivali.com adresindeki kayıt formu doldurularak gerçekleştirilebilir.

BOSPHORUS FİLM LAB ETKİNLİKLERİYLE HEYECAN UYANDIRIYOR

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, etkinlikleriyle endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla buluşturacak. Yerli ve yabancı konukların İstanbul'da buluşup etkin bir paylaşım alanının yaratılacağı Bosphorus Film Lab'da dolu dolu bir festival geçirmelerini sağlayacak.

24-29 Ekim tarihleri arasında yerli ve yabancı konukların İstanbul'da bir araya geleceği etkinliklerde sektöre dair önemli konular ele alınacak.

Bosphorus Film Lab Talks kapsamında 25 Ekim Pazartesi günü "Kar ve Ayı" filminin yönetmeni Selcen Ergun ile yapımcısı Nefes Polat'ın katılımıyla "İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda saat 15:30'da başlayacak olan etkinlikte yönetmen Selcen Ergun ile filmin yapımcısı Nefes Polat ilk filmin yapım sürecini ve deneyimlerini paylaşacaklar.

"İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" etkinliğine katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak. Başvurular https://forms.gle/ekkMu5eKt6PeuvSY8 üzerinden yapılabilecek.

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise 26 Ekim Salı günü saat 15:30'da başlayacak olan "Türkiye'de Minority Co-Production" başlıklı konuşma Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Eurimages Türkiye Temsilcisi Ece Tarlan ile yapımcılar Enes Erbay ve Zeynep Koray, Türkiye'den küçük ortak olarak yer alınabilecek film yapım fonları hakkında bilgilerini aktaracaklar.

"Türkiye'de Minority Co-Production" etkinliğine katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak. Başvurular https://forms.gle/gXRhX7hs32qQF5c96 üzerinden yapılabilecek.

"Festivali belirli standartları koruyarak sinemacılara ulaştırmanın sorumluluğunu taşıyoruz." Festival Başkanı Ogün Şanlıer

Ulusal ve uluslararası sinema çevrelerinin önemli ve seçkin isimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Festival Başkanı Ogün Şanlıer, bir film festivalini hakkıyla ve gerektiği şekliyle belirli standartları koruyarak sinemacılara ulaştırmanın sorumluluğunu taşıdıklarını ve her şeye rağmen sektörün ve izleyicilerin, festivale katkı sunan kurumsal ortakların ve sponsorların desteği ile bu yıl da Boğaziçi Film Festivali coşkusunu sinemaseverlere ulaştırmayı başardıklarını dile getirdi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri ve Beyoğlu Belediyesi'nin Kurumsal Ev Sahipliği'nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonelleri de İstanbul'da ağırlayacak. Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler www.bogazicifilmfestivali.com internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

BİLETLER MOBİLET'TE!

7 gün sürecek Boğaziçi Film Festivali'nde, film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleşecek.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 TL, kısa film gösterimleri ise 5 TL'den mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. TC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış izleyiciler son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile etkinliklere PCR testi koşulu aranmadan katılabilecektir. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.