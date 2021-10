9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Danis Tanovic Masterclass'ı gerçekleştirildi

25 Ekim 2021 Pazartesi 14:42 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 14:42

24 Ekim Pazar günü, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen etkinlikte usta yönetmen deneyimlerini aktardı ve izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Kariyerine belgesel ile başladığını ve daha sonra Saraybosna Savaşı'nı çektiğini aktaran yönetmen, kurmaca filme geçmeden önce edindiği belgesel tecrübesinin önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Savaş başladığında Belçika'ya gittiğini belirten yönetmen, kariyerinin orada şekillendiğinden bahsetti. Tanovic; "Tekrar sinemaya dönmek gibi bir düşüncem yoktu. Eşimle beraber sinemaya giriyordum, yeni gösterilen çok kötü filmler vardı ve nasıl daha iyisini yapabilirim diye düşündüm. Eşim beni teşvik etti ve oturdum senaryoyu yazdım. "dedi.

Dünyanın her yerinde mayınların olduğu garip zamanlarda yaşıyoruz

Saraybosna Savaşı sırasında, cephede baş başa kalan farklı ülkeden iki askerin yer aldığı "No Man's Land" filmi hakkındaki sorulara da cevap veren Tanovic, günümüzde, dünyanın her yerinde mayınların olduğu garip zamanlarda yaşadığımızı belirtti. Filmlerinin politik olduğu ama finale her zaman insani duyguların kaldığının hatırlatılması üzerine Tanovic, "Gerçekten bunu vermek çok zor, teşekkür ederim, bu duygunun geçmesini duymak güzel. İnsan filmden sonra dönüp bakıyor ve onu hissediyor. Zaten senaryoyu yazarken değil izleyince daha iyi anlıyorsunuz." dedi.

Sinemada süre konusunda bir baskı hissedip hissetmediği sorulan yönetmen; "8 saatlik film yapıyorlar mesela. 1 saatte olabilir, 1,5 saatte. Hayat bu şekilde. İşin ticari tarafı da var. Bir şey okuyup sonrasında düşünmeye başlayabilirsiniz bu da bir yöntemdir." dedi.

Dijital platformlar, sinemayı öldüremez

Tanovic, dijital platformların sinemayı öldüreceği endişesi hakkındaki soruya, "Sinemayı öldüremez. Tek başına film izlemek ile aynı şey değil." dedi ve tek başına film izlemenin bambaşka bir tecrübe olduğunu, salonda film izlemenin ise sosyal bir deneyim kazandırdığını dile getirdi. Bu anlamda tiyatronun hala kuvvetli oluşunu örnek gösterdi ve dijital platformların pandemi döneminde önemli bir iş başardığını sözlerine ekledi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri ve Beyoğlu Belediyesi'nin Kurumsal Ev Sahipliği'nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali, sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlıyor. Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler www.bogazicifilmfestivali.com internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.