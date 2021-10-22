9. Boğaziçi Film Festivali yarın başlıyor

22 Ekim 2021 Cuma 14:53 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 14:53

9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış filmi olarak 27. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren "Komşuluk Halleri / Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmi gösterilecek. Boğaziçi Film Festivali'nin onur konuğu olarak İstanbul'da bulunan yönetmen Danis Tanovic'in de katılacağı gecede kendisine onur ödülü takdim edilecek.

"Festivali belirli standartları koruyarak sinemacılara ulaştırmanın sorumluluğunu taşıyoruz."

Ulusal ve uluslararası sinema çevrelerinin önemli ve seçkin isimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Festival Başkanı Ogün Şanlıer, bir film festivalini hakkıyla ve gerektiği şekliyle belirli standartları koruyarak sinemacılara ulaştırmanın sorumluluğunu taşıdıklarını ve her şeye rağmen sektörün ve izleyicilerin, festivale katkı sunan kurumsal ortakların ve sponsorların desteği ile bu yıl da Boğaziçi Film Festivali coşkusunu sinemaseverlere ulaştırmayı başardıklarını dile getirdi.

FESTİVALDE 23 EKİM CUMARTESİ

9. Boğaziçi Film Festivali'nin ilk gününde Ulusal Uzun Metraj Film yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin gösterimi yapılacak.

Atlas 1948 Sineması'nda 16.00 seansında Aydın Orak'ın "Sabırsızlık Zamanı" filminin gösterimi ekip katılımıyla gerçekleşecek.

Kadıköy Sineması'nda ise 16.00 seansında Isabel Lamberti'nin "Last Days Of Spring", 18.30 seansında Susana Nobre'nin "Jack's Ride" ve 21.00 seansında Juja Dobrachkous'un "Bebia, My Only Desire" filmlerinin gösterimleri gerçekleşecek.

FESTİVALDE 24 EKİM PAZAR

9. Boğaziçi Film Festivali'nin ikinci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin gösterimi yapılacak.

Atlas 1948 Sineması'nda 16.00 seansında Ahmet Toklu'nun "Pota", 18.30 seansında Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" ve 21.00 seansındaki Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmlerinin gösterimi gerçekleşecek.

Sinemaseverler Kadıköy Sineması'nda ise 13.00 seansında Wei Shujun "Ripples Of Life", 16.00 seansında Chema Garcia Ibarra'nın "The Sacred Spirit", 18.30 seansında Han Shuai'nin "Summer Blur" ve 21.00 seansında Kiro Russo'nun "The Great Movement" filmlerini izleyecekler.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri ve Beyoğlu Belediyesi'nin Kurumsal Ev Sahipliği'nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali, sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlayacak. Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler www.bogazicifilmfestivali.com internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

BİLETLER MOBİLET'TE!

7 gün sürecek Boğaziçi Film Festivali'nde, film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleşecek.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 TL, kısa film gösterimleri ise 5 TL'den mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.

Danis Tanovic ve Carlos Reygadas İstanbul'a Geliyor

Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin bu yılki onur konukları Bosnalı yönetmen Danis Tanovic ve Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas.

Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic 24 Ekim Pazar günü masterclass etkinliği ile sinemaseverlerle buluşacak. Atlas 1948 sinemasında saat 14:00'de başlayacak olan etkinlikte usta yönetmen hem sinemaseverlerle bir araya gelecek hem de 2001'den bu yana filmografisine eklediği filmler ile edindiği bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Carlos Reygadas ise 29 Ekim Cuma günü düzenlenecek masterclass ile sinemaseverlerle buluşacak. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek olan etkinlik saat 18:30'da başlayacak.

Danis Tanovic ve Carlos Reygadas'ın masterclass etkinliklerine katılım için başvurular www.bogazicifilmfestivali.com adresindeki kayıt formu doldurularak gerçekleştirilebilir.

Festivalin Kapanış Filmi; "The Electrical Life Of Louis Wain"

9. Boğaziçi Film Festivali kapanışını ise 29 Ekim'de başrollerinde Benedict Cumberbatch ve Claire Foy'un yer aldığı, yönetmenliğini Will Sharpe'nin yaptığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası / The Electrical Life Of Louis Wain" filmi ile yapacak.

BOSPHORUS FİLM LAB ETKİNLİKLERİYLE HEYECAN UYANDIRIYOR

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, etkinlikleriyle endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla buluşturacak. Yerli ve yabancı konukların İstanbul'da buluşup etkin bir paylaşım alanının yaratılacağı Bosphorus Film Lab'da dolu dolu bir festival geçirmelerini sağlayacak.

24-29 Ekim tarihleri arasında yerli ve yabancı konukların İstanbul'da bir araya geleceği etkinliklerde sektöre dair önemli konular ele alınacak.

Bosphorus Film Lab Talks kapsamında 25 Ekim Pazartesi günü "Kar ve Ayı" filminin yönetmeni Selcen Ergun ile yapımcısı Nefes Polat'ın katılımıyla "İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda saat 15:30'da başlayacak olan etkinlikte yönetmen Selcen Ergun ile filmin yapımcısı Nefes Polat ilk filmin yapım sürecini ve deneyimlerini paylaşacaklar.

"İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" etkinliğine katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak. Başvurular https://forms.gle/ekkMu5eKt6PeuvSY8 üzerinden yapılabilecek.

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise 26 Ekim Salı günü saat 15:30'da başlayacak olan "Türkiye'de Minority Co-Production" başlıklı konuşma Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Eurimages Türkiye Temsilcisi Ece Tarlan ile yapımcılar Enes Erbay ve Zeynep Koray, Türkiye'nin küçük ortak olarak dahil olduğu projeler için alınabilecek film yapım fonları hakkında konuşacaklar.

"Türkiye'de Minority Co-Production" etkinliğine katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak. Başvurular https://forms.gle/gXRhX7hs32qQF5c96 üzerinden yapılabilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 10 Film Yarışacak!

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Sinan Sertel'in "İçimdeki Kahraman", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Koridor", Muhammet Çakıral'ın "Lacivert Gece", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı", Ahmet Toklu'nun, "Pota" ve Aydın Orak'ın "Sabırsızlık Zamanı" isimli filmleri yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Pota" ve "Sabırsızlık Zamanı" Türkiye prömiyerlerini festivalde yaparken "Anadolu Leoparı", "Bağlılık Hasan", "İçimdeki Kahraman", "İki Şafak Arasında", "Kafes", "Koridor", "Lacivert Gece" ve "Okul Tıraşı" filmleri ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilecek olan En İyi İlk Film Ödülü için ise "Anadolu Leoparı", "İki Şafak Arasında" ve "Pota" yarışacak.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA "ALTIN YUNUS" İÇİN 10 FİLM YARIŞACAK!

Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmleri arasında; Juja Dobrachkous'un "Bebia, My Only Desire", Susana Nobre'nin "Jack's Ride", Isabel Lamberti'nin "Last Days Of Spring", Wei Shujun'un "Ripples Of Life", Han Shuai'nin "Summer Blur", Kiro Russo'nun "The Great Movement", Ahmet Toklu'nun "Pota", Chema Garcia Ibarra'nın "The Sacred Spirit" Cristina Grosan'ın "Things Worth Weeping For", Hajni Kis'in "Wild Roots" filmleri yer alıyor.

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda 10 film yer alıyor.

Ulusal Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında; Arda Ekşigil'in "Akıntı", Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti", Recep Bozgöz'ün "Benden Korkmana Gerek Yok", Belkıs Bayrak'ın "Cemile" Ramin Matin'in "Disonans", Abdullah Şahin'in "Hemnefes", Elif Eda Karagöz'ün "Jülide", Merve Bozcu'nun "Plastik Rüya", Adar Baran Değer'in "Soğuk", Emir Külal Haznevi'nin "Yüksek İrtifa Ya Da Şeylerin Tuhaflığı", Uluslararası Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında; Mehdi Fikri'nin "4AM", Samir Karahoda'nın "Displaced", Luo Runxiao'nın "Hair Tie, Egg and Homework Books", Yuan Yuan'ın "Heading South", Pom Bumsermvicha'nın "Lemongrassgirl", Leonardo Martinelli'nin "Neon Phantom", Linhan Zhang'in "The Last Ferry From Grass Island", Teymur Hajiyev'in "Towards Evening" , Rakan Mayasi'nin "Trumpets In The Sky" ve Andreea Cristina Bortun'ın "When Night Meets Dawn" filmleri yer alıyor

Kısa Belgesel Yarışma Filmleri

Ulusal Kısa Belgesel Yarışması'nda Enis Manaz'ın "Abella'nın Yolculuğu", Seyithan Kartal'ın "Çamur", Mehmet Emre Gül'ün "Geride Kalan", Mehmet Köprü'nün "Goca Yörüğün Tohumları", Yunus Tuncer ile Nesli Özalp Tuncer'in "Hıdırellez: Mahalleye Bahar Geldi", Nuray Kayacan Sünbül'ün "İçtima", Zuhal Kaya'nın "Kişi ve Mekan", Mehmet Akif Güler'in "Son Fotoğraf", Uluslararası Kısa Belgesel Yarışma filmleri arasında; Ben Donateo'nın "Burnt. Land of Fire", Anna Artemyeva'nın "Don't Hesitate to Come For a Visit, Mom", José Magro'nın "My Dream", Dorota Migas-Mazur'un "Raisa", Luigjina Shkupa'nın "Sigurimi", Maria Semenova'nın "The City Of Sun", Fariz Ahmedov'ın "The Last One", Gailė Garnelytė'nin "The Robot and The Butterfly" Katarzyna Warzecha'nın "We Have One Heart" ve Katarina Jazbec'in "You Can't Automate Me" filmleri yarışacak.

Covid-19 Önlemleri Hakkında Önemli Bilgi

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. TC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış izleyiciler son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile etkinliklere PCR testi koşulu aranmadan katılabilecektir. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.