9. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi yayınlandı

7 Ekim 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:47

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Boğaziçi Film Festivali'nin tasarımcı Ege Öztayfun imzası taşıyan ve Bauhaus tasarım dilini modern bir tarz ile kullanan, renkli yapısı ile festivalin dinamizmini öne çıkaran afişi, çeşitli geometrik şekillerin kullanımı ile festivalin enerjisine de vurgu yapıyor.



FESTİVAL BİLETLERİ 12 EKİM'DE SATIŞA SUNULUYOR!

Yerli ve yabancı filmlerin seyirciyle buluşacağı, 7 gün sürecek Boğaziçi Film Festivali'nde, dünya çapında sinema profesyonellerinin yanı sıra, sektörün birbirinden değerli isimleri ağırlanacak. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gerçekleşecek gösterimler, Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı'nda Anadolu Ajansı ve Ana Medya Sponsorluğu'nda TürkMedya'nın destekleri ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri 12 Ekim'de mobilet.com ve sinema gişelerinden satışa sunulacak.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 TL olarak belirlendi. Festivalin kısa film gösterimleri ise 5 TL!

COVİD-19 ÖNLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ



23 - 30 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 9. Boğaziçi Film Festivali gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün "Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi" kapsamında alınacak tedbirlere uygun gerçekleştirilecek.