9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma'nın jürileri açıklandı

4 Ekim 2021 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:32

Sinemaseverleri sinema salonlarında ağırlamaya hazırlanan festivalin ulusal uzun metraj yarışma kategorisi jürisine bu yıl Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın, İnat Hikayeleri, Mülteci, Lal Gece ve Ölü Ekmeği filmlerinin yönetmeni Reis Çelik başkanlık edecek.

1961 Ardahan doğumlu Reis Çelik, uzun süre gazetecilik ve televizyonculuk alanında çalıştıktan sonra, 1995 yılında Işıklar Sönmesin adlı ilk uzun metraj filmiyle sinemaya yöneldi. Hoşçakal Yarın, İnat Hikayeleri, Mülteci, Lal Gece ve son olarak Ölü Ekmeği filmlerinin senarist ve yönetmenliğini yapan Çelik, 12 belgesel filmin yanı sıra birçok ülkede fotoğraf sergileri açtı. Dünya prömiyerini 62. Berlin Film Festivali'nin Generation 14plus bölümünde yapan "Lal Gece" filmi ile Kristal Ayı Ödülü'nü kazanan, ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen Reis Çelik, 2012 yılından bu yana Film Yönetmenleri Derneği başkanlığını yürütüyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyeleri

Reis Çelik'in başkanlığında Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri arasında; Geriye Kalan ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku filmleri ile festivallerden ödülle dönen Çiğdem Vitrinel, ilk uzun metraj filmi "Zerre"nin ardından dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 35. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "Gölgeler İçinde" filmi ile Jüri Özel Ödülü ve 8. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü alan yönetmen Erdem Tepegöz, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filmi ile başladığı sinema kariyerine Kader, Gece, Dilsiz gibi birçok başarılı filmde yer alarak devam eden ödüllü oyuncu Vildan Atasever ve aralarında Ali Baba ve 7 Cüceler, Pek Yakında, Gölgesizler, Ara ve Beynelmilel filmlerinin bulunduğu otuza yakın filmde görüntü yönetmenliği gerçekleştiren Gökhan Atılmış yer alıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; 9. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Verilecek Ödüller

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler 100.000 TL'lik En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü için jüri karşısına çıkarken yarışmada ayrıca 50.000 TL'lik En İyi İlk Film, 20.000 TL'lik En İyi Yönetmen, 15.000 TL'lik En İyi Kadın Oyuncu, 15.000 TL'lik En İyi Erkek Oyuncu, 10.000 TL'lik En İyi Senaryo, 10.000 TL'lik En İyi Sinematografi ve 10.000 TL'lik En İyi Kurgu ödülleri yer alıyor. Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından, bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla 10.000 TL'lik FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü ile Film Yönetmenleri Derneği tarafından FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü de veriliyor.