9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali başladı

Türkiye'nin en değerli film festivallerinden biri olarak gösterilen Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl 9. kez kapılarını açtı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ve Türk Telekom Tivibu sponsorluğunda gercekleşen Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, Atlas 1948 Sineması'nda yapılan görkemli bir törenle başladı. Festivalin açılışı; gecenin sunuculuğunu da yapan oyuncu İlter Kapıcı, oyuncu Gülsen Tuncer, yönetmen ve yapımcı Sinan Sertel, yönetmen Abdülhamit Güler, yönetmen Engin Ayça, yapımcı Halil Kardaş, sinema yazarı İhsan Kabil, yönetmen Elif Eda, yapımcı Mustafa Erdağı'nın yanı sıra basın mensupları, genç sinemacılar ve usta isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

EMİN ADIMLARLA İLERLEMEK İSTİYORUZ

Festival açılışında konuşan, festival başkanı Aşkın Özcan şunları söyledi: "Kısa'dan Hisse genç, dinamik ekibiyle Türkiye sinemasını önemli yerlere taşıyacak ve bu ülkenin değerleriyle örtüşen sinema anlayışını icra edecek genç sinemacılar yetiştirmek adına bu yola çıktı. Sadece bir kısa film festivali değil, aynı zamanda gerçekleştirmiş olduğu atölyelerle, bir sinema akademisi olma yolunda da emin adımlarla ilerlemek istiyor. Hep diyoruz, 'Biz başka bir festivaliz'. Bu mottoyu bu iddiayı doldurabilmek çok kolay değil ama genç bir ekiple çalışmanın verdiği dinamizmle bunu aşabildiğimizi düşünüyorum. Öte yandan Filistin meselesine de sessiz kalmıyoruz. Bu sinemanın gücünü en etkin şekilde kullanarak Filistin meselesini her daim gündemde tutmak istiyoruz. Tüm sinemaseverleri festival haftası boyunca heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz." Festivalin Artistik Direktörü Abdulhamit Güler ise yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Sinemaya dair her şeyin konuşulduğu bir haftaya giriş yapıyoruz. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, birbirinden zengin içerikleriyle sayısız etkinlik, ustalık sınıfı ve atölyeler sinemaseverleri bekliyor."

FESTİVALDE NELER OLUYOR, NELER OLACAK?

Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen 9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, tüm programıyla sinemaseverlere yoğun bir hafta yaşatacak. Etkinlikler ve gösterimler Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması ile Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde olacak.

JÜRİ BAŞKANI SEMİH KAPLANOĞLU

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festivalin jürisinde oyuncu Güliz Gençoğlu, yönetmen Nuri Cihan Özdoğan, yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alıyor. Festivalin jüri başkanlığını ise Altın Ayı Ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu üstleniyor.

FİLM GÖSTERİMLERİ, USTALIK SINIFLARI VE ATÖLYELER

Birbirinden farklı temalarda çekilen kısa film seçkisini yoğun bir programla sinemaseverlerin ilgisine sunacak festivalde sürprizlerle dolu birçok etkinlik; söyleşi, panel, ustalık sınıfı ve atölye de gerçekleştirilecek. İşitme ve görme engelli bireylerin de unutulmadığı festivalde, özel olarak hazırlanan bazı gösterimlere ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle erişim mümkün olacak.

MEHMET GÜRELİ DE KISA'DAN HİSSE'DE

Festivalin ilk etkinliği bugün Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacak ustalık sınıfı ile olacak. Ustalık sınıfı kapsamında yönetmen, yazar, müzisyen ve ressam Mehmet Güreli "Disiplinler Arasında Sinema" başlığı ile sanatseverlerle bir araya gelecek. Etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci ve film yapımcısı Ali Demirtaş yapacak.

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK'TEN OYUNCULUK ATÖLYESİ

Festival kapsamındaki ikinci etkinlik ise oyuncu Çağdaş Onur Öztürk ile olacak. Başarılı oyuncu festivalde bir oyunculuk atölyesi düzenleyecek. Atölye, 4 Kasım Pazartesi günü, saat 18.30'da Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.

MÜZİSYEN GÖKHAN KIRDAR'DAN USTALIK SINIFI

9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin üçüncü gününde ise bir diğer ustalık sınıfı etkinliği gerçekleşecek. Usta sanatçı Gökhan Kırdar "Film Müziği Besteciliği" başlığı ile festival takipçilerinin karşısına çıkacak. Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda 5 Kasım Salı günü, saat 18.30'da gerçekleşecek olan etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci ve film yapımcısı Ali Demirtaş üstlenecek.

MEHMET SİNDEL FİLM OKUMASI YAPACAK

Festivalin bir diğer etkinliği ise Mehmet Sindel'in katılımıyla olacak. Sindel, festival kapsamında 6 Kasım Çarşamba günü, saat 18.30'da Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda katılımcılarla beraber hem "Matrix" filminin okumasını yapacak hem de filmlerin nasıl izlenip okunacağına dair bilgilerini sinemaseverlerle paylaşacak.

KAMERA EKİPMANLARI ATÖLYESİNDEN CGI FİLM YAPIMINA

Festivalin altıncı gününde ise üç farklı etkinlik gerçekleşecek. 7 Kasım Perşembe günü, saat 12.00'de "Unreal Engine ile Eş Zamanlı CGI Film Yapım Atölyesi" Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'da yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te ise Kamera Ekipmanları Atölyesi "Hangi Filme Hangi Kamera" başlığıyla görüntü yönetmeni Süleyman Kurt eğitmenliğinde aynı mekânda düzenlenecek. Günün son etkinliği ise bir panel ile olacak. "Filistin Sinemasına Bi' Başka Bakış" başlığında saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek olan panele konuşmacı olarak Mehmet Zahid Başak, Yusuf Ziya Gökçek, Nawras Abu Saleh, Luna Hawah katılacak.

USTALARLA GENÇLER BİR ARADA

8 Kasım Cuma günü de yine üç farklı etkinlik sinemaseverlerin katılıma sunulacak. Günün ilk etkinliği genç sinemacılar; Betül Karakelle, Egemen Nilüfer Yumurtacı ve Mevlüt Karabulut'un konuşmacı olarak yer alacağı ve kendilerinin de yazar olarak yer aldığı "Senaryon mu var derdin var" başlıklı kitap söyleşisi ile gerçekleşecek. Etkinlik, yönetmen Abdullah Harun İlhan'ın moderatörlüğünde Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 11.30'da yapılacak. Ardından gün, genç sinemacıların ustalarla bir araya geleceği, festivalin gelenekselleşmiş etkinliklerinden biri olan "Tek Plan Masa" ile devam edecek. Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleşecek olan etkinliğe ustalar Ali Osman Emirosmanoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Renan Bilek, Sennur Nogaylar ile sürpriz isimler katılacak. Günün ve festivalin son etkinliği ise bir panel ile olacak. "Ahmet Uluçay ve Sineması: Hayalle Gerçek Arasında" adlı panele Uluçay'ın oğlu İdris Uluçay, yönetmen Murat Pay ve yazar Hüseyin Etil katılacak. Etkinlik 18.30'da Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ ATLAS'TA

Festival, yoğun etkinlik ve gösterim programının ardından 9 Kasım'da sona erecek. Sinemacılara ödüllerin dağıtılacağı kapanış töreni 9 Kasım Cumartesi günü Atlas Sineması'nda gerçekleşecek. Törene finalistlerin, ilgili sinemaseverlerin yanı sıra birçok usta isim, oyuncu ve yönetmen de katılacak. Ödül töreninde toplam 175 bin TL değerinde nakdi ve yapım destek ödülü dağıtılacak. Bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti de ödenecek.