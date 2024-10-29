9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali başlıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9.'su düzenlenecek olan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali için geri sayım başladı. 2-9 Kasım tarihlerinde Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan festivalin açılışı 2 Kasım tarihinde Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak.

AMAÇ GENÇ SİNEMACILARI DESTEKLEMEK

Festivalde ustalık sınıfları, atölyeler, söyleşiler, paneller ve özel etkinliklerle beraber bi' dünya sinemacı sinemaseverlerle bir araya gelecek. Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen 9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, tüm programıyla sinemaseverlere yoğun bir hafta yaşatacak.

175 BİN TL NAKDİ VE YAPIM DESTEK ÖDÜLÜ

9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin film ve proje başvuruları her sene olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimine teşvik için düzenlenen festivale 400'e yakın başvuru yapıldı. Festivalin 9 Kasım'da gerçekleşecek ödül töreninde toplam 175 bin TL değerinde nakdi ve yapım destek ödülü dağıtılacak. Bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti de ödenecek.

JÜRİ BAŞKANI SEMİH KAPLANOĞLU

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festivalin jürisinde oyuncu Güliz Gençoğlu, yönetmen Nuri Cihan Özdoğan, yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alıyor. Bu yıl dokuzuncu kez gerçekleşecek olan festivalin jüri başkanlığını ise Altın Ayı Ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu üstleniyor.

FİLM GÖSTERİMLERİ, USTALIK SINIFLARI VE ATÖLYELER

Birbirinden farklı temalarda çekilen kısa film seçkisini yoğun bir programla sinemaseverlerin ilgisine sunacak festivalde sürprizlerle dolu birçok etkinlik; söyleşi, panel, ustalık sınıfı ve atölye de gerçekleştirilecek. İşitme ve görme engelli bireylerin de unutulmadığı festivalde, özel olarak hazırlanan bazı gösterimlere ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle erişim mümkün olacak.